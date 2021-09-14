Додано: Вів 14 вер, 2021 19:01

korzviktor20 написав: Сюрпризы с банками были всегда.и я к ним готов.Не надо переводить это все на флейм.Боюсь, для А банки, это только начало... Сюрпризы с банками были всегда.и я к ним готов.Не надо переводить это все на флейм.Боюсь, для А банки, это только начало...

Будете банку мстить? За что? Это вы не изучили тарифы банка!!! В тарифах зеленой четко написано что перевод сыоих денег по р2р за свои - 1%. Или вы тарифы не читали?Следующая ваша ошибка - вернее даже не ошибка а элементарная финансовая не грамотность: у вас есть иллюзия что если есть терминал и вы платите картой то комиссии быть не должно. Такое действительно должно быть в случае если вы совершаете покупку. В вашем случае на Новой почтой вы фактически осуществлял не покупку а проводили ПЕРЕВОД другому физлицу или ФОПу. Да по идее НП должна была вас предупредить о том что вы не покупку будете делать а совершать перевод. И скорее всего она вас даже предупредила (насколько я помню НП в таком случае выдает длинный чек где мелкими буквами написано что вы даете некоему ООО Пост-финанс совершить от вашего имени перевод - по крайней мере такой чек раньше точно давала). Если не сделала - проблема НП.Но в чем во всем тут вина банка? Не понимаю