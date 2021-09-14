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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 18:20
Всегда платил моней и скунсом.Таких фантазий еще не видел.Хотя и слышал.все просто- идите лесом.
Додано: Вів 14 вер, 2021 18:22
Re: А-Банк
Я помню инцидент с P2P по карте АТБ
Клиента было тоже не переубедить.
Додано: Вів 14 вер, 2021 18:38
Re: А-Банк
Если не ошибаюсь карту атб вроде аваль выпускает? Тоже очень продвинутый банк, по сей день почту спамом грузят)) Все познается в сравнении.Негатив есть везде.Спасибо А банку, я получил опыт и эмоции.а это дороже, чем 5 грибн, 30 копеек.
Додано: Вів 14 вер, 2021 18:45
На самом деле весь этот флейм который вы тут организовали можно описать кратко:
Вы лопухнулись. Недорого. Пытаетесь выставить себя д'Артаньяном, а банк 321сом. Получается плохо. А достаточно было просто признать что лопухнулись.
Удачи вам с банками. Боюсь сюрпризы для вас еще будут
Додано: Вів 14 вер, 2021 18:49
Сюрпризы с банками были всегда.и я к ним готов.Не надо переводить это все на флейм.Боюсь, для А банки, это только начало...
Додано: Вів 14 вер, 2021 19:01
Будете банку мстить? За что? Это вы не изучили тарифы банка!!! В тарифах зеленой четко написано что перевод сыоих денег по р2р за свои - 1%. Или вы тарифы не читали?
Следующая ваша ошибка - вернее даже не ошибка а элементарная финансовая не грамотность: у вас есть иллюзия что если есть терминал и вы платите картой то комиссии быть не должно. Такое действительно должно быть в случае если вы совершаете покупку. В вашем случае на Новой почтой вы фактически осуществлял не покупку а проводили ПЕРЕВОД другому физлицу или ФОПу. Да по идее НП должна была вас предупредить о том что вы не покупку будете делать а совершать перевод. И скорее всего она вас даже предупредила (насколько я помню НП в таком случае выдает длинный чек где мелкими буквами написано что вы даете некоему ООО Пост-финанс совершить от вашего имени перевод - по крайней мере такой чек раньше точно давала). Если не сделала - проблема НП.
Но в чем во всем тут вина банка? Не понимаю
Додано: Вів 14 вер, 2021 19:08
Месть в данном случае, не тот термин, который можно применить.вы меня отвлекаете от обращения сюда
Зы.вашу точку зрения и точку зрения банка я понял.Про сторонние сервисы хочу услышать от НБУ.
Додано: Вів 14 вер, 2021 19:36
Публіка тролить суркісончиків
Додано: Вів 14 вер, 2021 20:20
Re: А-Банк
korzviktor20, на заметку.
Банк определяет тип операции по МСС-коду. Если любите кешбеки, то такой термин слышали. Эти коды прошивает эквайер на POS.
Собственные сервисы — это, когда из мобильного приложения или интернет-банкинга делаете перевод.
Сторонние — это, когда приходит МСС с кодом перевода, в банк через платежную систему.
Вам уже на двух форумах разжевывают, а Вы как тот пользователь с картой АТБ и Р2Р, который из-за 3-D Secure посчитал операцию в виде покупки.
Додано: Вів 14 вер, 2021 21:36
MASolomko
Злость мешает думать коллеге трезво. Тем более когда крыша едет, думать чем?
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