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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Adast
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Додано: Вів 14 вер, 2021 22:40
Adast
Я выше об этом писал - человек не понимает и не хочет.
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Vorlon
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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Вів 14 вер, 2021 18:01
Slx