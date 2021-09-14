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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 22:07

  Vorlon написав:MASolomko
Злость мешает думать коллеге трезво. Тем более когда крыша едет, думать чем? :lol:

Было бы неплохо перенаправить праведный гнев на Новую Почту)
Adast
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 22:40

Adast
Я выше об этом писал - человек не понимает и не хочет.
Vorlon
 
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  #<1 ... 1932193319341935
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