Было бы неплохо перенаправить праведный гнев на Новую Почту)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 22:07
Додано: Вів 14 вер, 2021 23:35
Я все прекрасно понял, со слов оператора, перезвонившего мне через 10мин.после перевода.последующие действия- расторжение договора и закрытие карты.Банк должен блокировать подобные сомнительные трансакции.подход простой.я доверил личные данные и деньги банку.деньги за сомнительную трансакцию списал банк.И на этом точка.
СПАСИБО всем ботам и сочувствующим.
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