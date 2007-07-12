Было бы неплохо перенаправить праведный гнев на Новую Почту)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 22:07
Додано: Вів 14 вер, 2021 23:35
Я все прекрасно понял, со слов оператора, перезвонившего мне через 10мин.после перевода.последующие действия- расторжение договора и закрытие карты.Банк должен блокировать подобные сомнительные трансакции.подход простой.я доверил личные данные и деньги банку.деньги за сомнительную трансакцию списал банк.И на этом точка.
СПАСИБО всем ботам и сочувствующим.
Додано: Сер 15 вер, 2021 05:24
Додано: Сер 15 вер, 2021 05:30
Re: А-Банк
Додано: Сер 15 вер, 2021 06:06
Ви прийшли на НП і виявили бажання здійснити переказ через термінал на користь іншої фіз. особи, підтвердили своє бажання підписом, введенням піну чи як там у вас було. З чого видно, що клієнт не знає тарифів, з якими погодився при відкритті рахунку, і йому потрібно ставити перепони у розпорядженні власними коштами?
Ця банка і так вже замахала нескінченними відео ідентиіфікаціями, тепер ще тест на знання тарифів на кожен чих проходити?
|