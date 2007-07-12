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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1932193319341935

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 22:07

  Vorlon написав:MASolomko
Злость мешает думать коллеге трезво. Тем более когда крыша едет, думать чем? :lol:

Было бы неплохо перенаправить праведный гнев на Новую Почту)
Adast
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 22:40

Adast
Я выше об этом писал - человек не понимает и не хочет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 23:35

  Vorlon написав:Adast
Я выше об этом писал - человек не понимает и не хочет.

Я все прекрасно понял, со слов оператора, перезвонившего мне через 10мин.после перевода.последующие действия- расторжение договора и закрытие карты.Банк должен блокировать подобные сомнительные трансакции.подход простой.я доверил личные данные и деньги банку.деньги за сомнительную трансакцию списал банк.И на этом точка.
СПАСИБО всем ботам и сочувствующим.
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 05:24

  Vorlon написав:Adast
Я выше об этом писал - человек не понимает и не хочет.

И опять наличные деньги решают такого рода проблемы
sens
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 05:30

Re: А-Банк

  sens написав:И опять наличные деньги решают такого рода проблемы

100% ибо после нулевого декларирования будут вопроси - откудава дровишки.
Краса и медицина ДОРОГАЯ категория, порой несоспоставими с уровнем дохода.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 06:06

  korzviktor20 написав:Банк должен блокировать подобные сомнительные трансакции.

Ви прийшли на НП і виявили бажання здійснити переказ через термінал на користь іншої фіз. особи, підтвердили своє бажання підписом, введенням піну чи як там у вас було. З чого видно, що клієнт не знає тарифів, з якими погодився при відкритті рахунку, і йому потрібно ставити перепони у розпорядженні власними коштами?

Ця банка і так вже замахала нескінченними відео ідентиіфікаціями, тепер ще тест на знання тарифів на кожен чих проходити?
klug
 
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