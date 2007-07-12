Додано: Сер 15 вер, 2021 07:52

M-Audio понимаете это довольно обьемный вопрос что вы поднимаете. И дело даже не в том что люди в своей массе очень ленивые существа и большинство из них никогда ничего не читает. Тут можно и вспомнить тот момент когда карточки еще только появились и были настолько дороги для клиента, что позволить их себе могли единицы. Это потом МПС придумали интерчендж и переложили основные комисы на торговлю, но так было не всегда. И сейчас в странах где минимизировали интерчендж карта стала не дешевым удовольствием. Наш же народ настолько привык к тому что покупка это по карте бесплатно что стал путать грешное с праведным - где реально покупка, а где перевод денег. Наличие терминала вовсе не означает что это должно быть бесплатно. А у нас большинство думает что это так. Отчасти это конечно из-за низкой фин.грамотности. Но я честно говоря не верю, что победить новую почту получится. По сути к ним можно предьявить только недостаточное информирование клиента, что это перевод. Но наверняка НП покажет какие-нибудь висящие в углу документы, где все это написано. Приходи читай. Бабушкам платящим комуналь на почте никто не говорит при оплате каждого чека что тут будет 3 грн. комиса, а тут - 50 коп. Пенсионеры идя на почту знают, что они платят платежи и им предоставляют услугу и там есть комиссиия. Так почему человек идущий на новую почту платить наложенный платеж не озадачился подумать, что он не в магазин идет оплатить купленную пару обуви, а идет к посреднику, который не является продавцом обуви, а значит при таком платеже на каком-то этапе может оказаться что платить придется дороже? Получается пенсионер на почте фин.грамотнее чем лоботряс на новой почте,, а по сути обе платят комис за одну и ту же услугу - перевод денег - просто в разной форме.

Поэтому имхо проблему надо решать не тем, что заставить новую почту повесить плакаты в каждом отделении мол господа читайте тарифы вашего банка, наложка это перевод - у вас может возникнуть комис. ИМХО кардинально надо повышать финграмотность населения. Ну или переходить на нал полностью, что уже ИМХО мало осушествимо