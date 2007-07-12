Было бы неплохо перенаправить праведный гнев на Новую Почту)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 22:07
Додано: Вів 14 вер, 2021 23:35
Я все прекрасно понял, со слов оператора, перезвонившего мне через 10мин.после перевода.последующие действия- расторжение договора и закрытие карты.Банк должен блокировать подобные сомнительные трансакции.подход простой.я доверил личные данные и деньги банку.деньги за сомнительную трансакцию списал банк.И на этом точка.
СПАСИБО всем ботам и сочувствующим.
Додано: Сер 15 вер, 2021 05:24
Додано: Сер 15 вер, 2021 05:30
Re: А-Банк
Додано: Сер 15 вер, 2021 06:06
Ви прийшли на НП і виявили бажання здійснити переказ через термінал на користь іншої фіз. особи, підтвердили своє бажання підписом, введенням піну чи як там у вас було. З чого видно, що клієнт не знає тарифів, з якими погодився при відкритті рахунку, і йому потрібно ставити перепони у розпорядженні власними коштами?
Ця банка і так вже замахала нескінченними відео ідентиіфікаціями, тепер ще тест на знання тарифів на кожен чих проходити?
Додано: Сер 15 вер, 2021 07:19
Но чек можно получить уже после того, как операция завершена. И что делать клиенту, даже если вдруг он эту простыню прямо перед терминалом решил прочитать? (*)
Срочно требовать отмены операции? Даже в случае успеха банк комиссию может и не вернуть, по крайней мере сам, без обращения в поддержку.
Вообще, бардак в этом деле уже начинает быть заметным невооруженным глазом, и это напрягает. Покупка - а не знаешь, это покупка или перевод (в интернете вообще часто). Цифры на экране терминала одни, а сумма списывается другая (очевидный пример - АТБ с их картами, это хоть в пользу клиента, но мне уже и обратный вариант встречался).
(*) Вот бы собрать статистически значимое количество народу, и провести общегосударственный флешмоб во всех без исключения заведениях: при каждом взаимодействии с банками, и другим бизнесом - внимательно изучать все документы, которые этот процесс сопровождают. Желательно требуя объяснений у персонала по непонятным моментам. В магазинах - изучать чеки и сравнивать цифры с ценником (а то ведь потом - претензии не принимаются), а очередь - подождёт. В банках - открывать интернет и изучать "публичную оферту", требуя разъяснений. Прямо у всех операторов в отделении. И так далее. Чтобы хоть как-то обратить внимание на то, что эти все простыни - они не определяют схему взаимоотношений между бизнесом и клиентом, а служат только для одной цели - прикрыть зад от собственных косяков бизнеса.
Додано: Сер 15 вер, 2021 07:52
M-Audio понимаете это довольно обьемный вопрос что вы поднимаете. И дело даже не в том что люди в своей массе очень ленивые существа и большинство из них никогда ничего не читает. Тут можно и вспомнить тот момент когда карточки еще только появились и были настолько дороги для клиента, что позволить их себе могли единицы. Это потом МПС придумали интерчендж и переложили основные комисы на торговлю, но так было не всегда. И сейчас в странах где минимизировали интерчендж карта стала не дешевым удовольствием. Наш же народ настолько привык к тому что покупка это по карте бесплатно что стал путать грешное с праведным - где реально покупка, а где перевод денег. Наличие терминала вовсе не означает что это должно быть бесплатно. А у нас большинство думает что это так. Отчасти это конечно из-за низкой фин.грамотности. Но я честно говоря не верю, что победить новую почту получится. По сути к ним можно предьявить только недостаточное информирование клиента, что это перевод. Но наверняка НП покажет какие-нибудь висящие в углу документы, где все это написано. Приходи читай. Бабушкам платящим комуналь на почте никто не говорит при оплате каждого чека что тут будет 3 грн. комиса, а тут - 50 коп. Пенсионеры идя на почту знают, что они платят платежи и им предоставляют услугу и там есть комиссиия. Так почему человек идущий на новую почту платить наложенный платеж не озадачился подумать, что он не в магазин идет оплатить купленную пару обуви, а идет к посреднику, который не является продавцом обуви, а значит при таком платеже на каком-то этапе может оказаться что платить придется дороже? Получается пенсионер на почте фин.грамотнее чем лоботряс на новой почте,, а по сути обе платят комис за одну и ту же услугу - перевод денег - просто в разной форме.
Поэтому имхо проблему надо решать не тем, что заставить новую почту повесить плакаты в каждом отделении мол господа читайте тарифы вашего банка, наложка это перевод - у вас может возникнуть комис. ИМХО кардинально надо повышать финграмотность населения. Ну или переходить на нал полностью, что уже ИМХО мало осушествимо
|