Додано: Сер 15 вер, 2021 09:38

Flamingo написав: Наличие терминала вовсе не означает что это должно быть бесплатно. А у нас большинство думает что это так. Отчасти это конечно из-за низкой фин.грамотности. Наличие терминала вовсе не означает что это должно быть бесплатно. А у нас большинство думает что это так. Отчасти это конечно из-за низкой фин.грамотности.

Flamingo написав: Но я честно говоря не верю, что победить новую почту получится. По сути к ним можно предьявить только недостаточное информирование клиента, что это перевод. Но я честно говоря не верю, что победить новую почту получится. По сути к ним можно предьявить только недостаточное информирование клиента, что это перевод.

Но наверняка НП покажет какие-нибудь висящие в углу документы, где все это написано. Приходи читай.

Бабушкам платящим комуналь на почте никто не говорит при оплате каждого чека что тут будет 3 грн. комиса, а тут - 50 коп. Пенсионеры идя на почту знают, что они платят платежи и им предоставляют услугу и там есть комиссиия

Ну если в большинстве случаев это так, но находится один хитросделанный продаван, или посредник у которого это перевод средств, и при этом соответствующий терминал не обклеен со всех сторон предупреждениями, то проблема здесь всё-таки не в финансовой грамотности. Тем более, что даже выяснить этот момент заранее удается не всегда. Даже в случае с наложенным платежом может быть и покупка, и перевод. И вполне вероятно, что человек платил всегда как покупку, а тут вдруг за какой-нибудь телевизор за 50к взяли и вжарили на 4% с кредитных.Хотя про Новую Почту уже все, более-менее, в курсе.А вот при покупке через интернет - это каждый раз загадка.Ну ещё есть момент, что перевод-то этот - с комиссией. А комиссия - это уже не перевод, а плата за услугу посредника, которая должна проходить как покупка. Но она тоже проходит как перевод, одним платежом с основной суммой. Как по мне, так это существенное нарушение, и не очень понимаю, почему их ещё не вжарили за такое.Я же и говорю, надо читать, только не в углу, а прямо перед стойкой, задавая вопросы и не давая обслуживать других клиентов. То, что написано в углу - вообще не в счёт. А вот на чеке вполне может быть надпись, что, осуществляя перевод вы соглашаетесь с публичной офертой... Вот тут-то самое время и попросить, где эта оферта, давайте её сюда, будем изучать, с чем это я тут соглашаюсь.Они потому и знают, что комиссия там всегда есть. И, кстати, сумму комиссии озвучивают до оплаты, а не после. Её вполне можно услышать, сказать "да пошли вы все", и пойти платить другим способом. В отличие от терминала, в котором до оплаты ничего не известно.