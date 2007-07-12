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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 22:07

  Vorlon написав:MASolomko
Злость мешает думать коллеге трезво. Тем более когда крыша едет, думать чем? :lol:

Было бы неплохо перенаправить праведный гнев на Новую Почту)
Adast
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 22:40

Adast
Я выше об этом писал - человек не понимает и не хочет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 23:35

  Vorlon написав:Adast
Я выше об этом писал - человек не понимает и не хочет.

Я все прекрасно понял, со слов оператора, перезвонившего мне через 10мин.после перевода.последующие действия- расторжение договора и закрытие карты.Банк должен блокировать подобные сомнительные трансакции.подход простой.я доверил личные данные и деньги банку.деньги за сомнительную трансакцию списал банк.И на этом точка.
СПАСИБО всем ботам и сочувствующим.
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 05:24

  Vorlon написав:Adast
Я выше об этом писал - человек не понимает и не хочет.

И опять наличные деньги решают такого рода проблемы
sens
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 05:30

Re: А-Банк

  sens написав:И опять наличные деньги решают такого рода проблемы

100% ибо после нулевого декларирования будут вопроси - откудава дровишки.
Краса и медицина ДОРОГАЯ категория, порой несоспоставими с уровнем дохода.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 06:06

  korzviktor20 написав:Банк должен блокировать подобные сомнительные трансакции.

Ви прийшли на НП і виявили бажання здійснити переказ через термінал на користь іншої фіз. особи, підтвердили своє бажання підписом, введенням піну чи як там у вас було. З чого видно, що клієнт не знає тарифів, з якими погодився при відкритті рахунку, і йому потрібно ставити перепони у розпорядженні власними коштами?

Ця банка і так вже замахала нескінченними відео ідентиіфікаціями, тепер ще тест на знання тарифів на кожен чих проходити?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 07:19

  Flamingo написав:Да по идее НП должна была вас предупредить о том что вы не покупку будете делать а совершать перевод. И скорее всего она вас даже предупредила (насколько я помню НП в таком случае выдает длинный чек где мелкими буквами написано что вы даете некоему ООО Пост-финанс совершить от вашего имени перевод - по крайней мере такой чек раньше точно давала).

Но чек можно получить уже после того, как операция завершена. И что делать клиенту, даже если вдруг он эту простыню прямо перед терминалом решил прочитать? (*)
Срочно требовать отмены операции? Даже в случае успеха банк комиссию может и не вернуть, по крайней мере сам, без обращения в поддержку.

Вообще, бардак в этом деле уже начинает быть заметным невооруженным глазом, и это напрягает. Покупка - а не знаешь, это покупка или перевод (в интернете вообще часто). Цифры на экране терминала одни, а сумма списывается другая (очевидный пример - АТБ с их картами, это хоть в пользу клиента, но мне уже и обратный вариант встречался).

(*) Вот бы собрать статистически значимое количество народу, и провести общегосударственный флешмоб во всех без исключения заведениях: при каждом взаимодействии с банками, и другим бизнесом - внимательно изучать все документы, которые этот процесс сопровождают. Желательно требуя объяснений у персонала по непонятным моментам. В магазинах - изучать чеки и сравнивать цифры с ценником (а то ведь потом - претензии не принимаются), а очередь - подождёт. В банках - открывать интернет и изучать "публичную оферту", требуя разъяснений. Прямо у всех операторов в отделении. И так далее. Чтобы хоть как-то обратить внимание на то, что эти все простыни - они не определяют схему взаимоотношений между бизнесом и клиентом, а служат только для одной цели - прикрыть зад от собственных косяков бизнеса.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 07:52

M-Audio понимаете это довольно обьемный вопрос что вы поднимаете. И дело даже не в том что люди в своей массе очень ленивые существа и большинство из них никогда ничего не читает. Тут можно и вспомнить тот момент когда карточки еще только появились и были настолько дороги для клиента, что позволить их себе могли единицы. Это потом МПС придумали интерчендж и переложили основные комисы на торговлю, но так было не всегда. И сейчас в странах где минимизировали интерчендж карта стала не дешевым удовольствием. Наш же народ настолько привык к тому что покупка это по карте бесплатно что стал путать грешное с праведным - где реально покупка, а где перевод денег. Наличие терминала вовсе не означает что это должно быть бесплатно. А у нас большинство думает что это так. Отчасти это конечно из-за низкой фин.грамотности. Но я честно говоря не верю, что победить новую почту получится. По сути к ним можно предьявить только недостаточное информирование клиента, что это перевод. Но наверняка НП покажет какие-нибудь висящие в углу документы, где все это написано. Приходи читай. Бабушкам платящим комуналь на почте никто не говорит при оплате каждого чека что тут будет 3 грн. комиса, а тут - 50 коп. Пенсионеры идя на почту знают, что они платят платежи и им предоставляют услугу и там есть комиссиия. Так почему человек идущий на новую почту платить наложенный платеж не озадачился подумать, что он не в магазин идет оплатить купленную пару обуви, а идет к посреднику, который не является продавцом обуви, а значит при таком платеже на каком-то этапе может оказаться что платить придется дороже? Получается пенсионер на почте фин.грамотнее чем лоботряс на новой почте,, а по сути обе платят комис за одну и ту же услугу - перевод денег - просто в разной форме.
Поэтому имхо проблему надо решать не тем, что заставить новую почту повесить плакаты в каждом отделении мол господа читайте тарифы вашего банка, наложка это перевод - у вас может возникнуть комис. ИМХО кардинально надо повышать финграмотность населения. Ну или переходить на нал полностью, что уже ИМХО мало осушествимо
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 09:38

  Flamingo написав:Наличие терминала вовсе не означает что это должно быть бесплатно. А у нас большинство думает что это так. Отчасти это конечно из-за низкой фин.грамотности.
Ну если в большинстве случаев это так, но находится один хитросделанный продаван, или посредник у которого это перевод средств, и при этом соответствующий терминал не обклеен со всех сторон предупреждениями, то проблема здесь всё-таки не в финансовой грамотности. Тем более, что даже выяснить этот момент заранее удается не всегда. Даже в случае с наложенным платежом может быть и покупка, и перевод. И вполне вероятно, что человек платил всегда как покупку, а тут вдруг за какой-нибудь телевизор за 50к взяли и вжарили на 4% с кредитных.
Хотя про Новую Почту уже все, более-менее, в курсе.
А вот при покупке через интернет - это каждый раз загадка.
  Flamingo написав:Но я честно говоря не верю, что победить новую почту получится. По сути к ним можно предьявить только недостаточное информирование клиента, что это перевод.
Ну ещё есть момент, что перевод-то этот - с комиссией. А комиссия - это уже не перевод, а плата за услугу посредника, которая должна проходить как покупка. Но она тоже проходит как перевод, одним платежом с основной суммой. Как по мне, так это существенное нарушение, и не очень понимаю, почему их ещё не вжарили за такое.
Но наверняка НП покажет какие-нибудь висящие в углу документы, где все это написано. Приходи читай.
Я же и говорю, надо читать, только не в углу, а прямо перед стойкой, задавая вопросы и не давая обслуживать других клиентов. То, что написано в углу - вообще не в счёт. А вот на чеке вполне может быть надпись, что, осуществляя перевод вы соглашаетесь с публичной офертой... Вот тут-то самое время и попросить, где эта оферта, давайте её сюда, будем изучать, с чем это я тут соглашаюсь.
Бабушкам платящим комуналь на почте никто не говорит при оплате каждого чека что тут будет 3 грн. комиса, а тут - 50 коп. Пенсионеры идя на почту знают, что они платят платежи и им предоставляют услугу и там есть комиссиия
Они потому и знают, что комиссия там всегда есть. И, кстати, сумму комиссии озвучивают до оплаты, а не после. Её вполне можно услышать, сказать "да пошли вы все", и пойти платить другим способом. В отличие от терминала, в котором до оплаты ничего не известно.
M-Audio
 
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