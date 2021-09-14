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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:24
korzviktor20, а почему банк не должен пропускать такие операции? Может работники "Новой почты" предупредили клиента, что это P2P-перевод и может быть дополнительнач комиссия эмитентом карты — клиент согласился и подтвердил авторизацию платежа.
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MASolomko
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Додано: Сер 15 вер, 2021 10:29
По существу, любая торговая точка- посредник.миллионы людей ежедневно делают покупки в торговых точках.Любая операция, это покупка.Вот и разбираюсь.Финансово грамотных это не касается, не трудитесь.любое дело должно быть доведенно до логического конца.
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korzviktor20
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Додано: Сер 15 вер, 2021 10:33
korzviktor20 написав:
Любая операция, это покупка.Вот и разбираюсь.
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С таким уровнем знаний - вам ещё долго разбираться )
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mustbe
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Додано: Сер 15 вер, 2021 10:42
MASolomko написав:
korzviktor20, а почему банк не должен пропускать такие операции? Может работники "Новой почты" предупредили клиента, что это P2P-перевод и может быть дополнительнач комиссия эмитентом карты — клиент согласился и подтвердил авторизацию платежа.
А потому что это проблема массовая, системная.И эту проблему давно и всесторонне уже обсуждали.
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korzviktor20
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Додано: Сер 15 вер, 2021 10:57
korzviktor20 написав:
...любая торговая точка- посредник.миллионы людей ежедневно делают покупки в торговых точках.
На красном форуме ты предоставил документы, что это был перевод средств. Из торговых услуг ещё можно приравнять комиссию за услугу наложенного платежа "Новой почты".
Востаннє редагувалось MASolomko
в Сер 15 вер, 2021 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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MASolomko
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Додано: Сер 15 вер, 2021 11:13
Этот документ мне дали уже после оплаты, по моему требованию.если это перевод, должно быть две квитанции.Но в данном случае, тело платежа и комиссия в одном платеже.А банк прекрасно о этих проделках знает.
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korzviktor20
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Додано: Сер 15 вер, 2021 11:27
korzviktor20 написав:
А банк прекрасно о этих проделках знает.
Откуда, если в чеке написано, что мерчант "Ощадбанк P2P" и MCC перевода?
Ну мало ли ты добавил карточку в мобильное приложение Ощад24/7 и пытаешься с Зелёной карты перевести деньгу.
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MASolomko
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Додано: Сер 15 вер, 2021 11:39
MASolomko написав: korzviktor20 написав:
А банк прекрасно о этих проделках знает.
Откуда, если в чеке написано, что мерчант "Ощадбанк P2P" и MCC перевода?
Ну мало ли ты добавил карточку в мобильное приложение Ощад24/7 и пытаешься с Зелёной карты перевести деньгу.
Тип оплаты- терминал.
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korzviktor20
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