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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:24
Re: А-Банк
korzviktor20, а почему банк не должен пропускать такие операции? Может работники "Новой почты" предупредили клиента, что это P2P-перевод и может быть дополнительнач комиссия эмитентом карты — клиент согласился и подтвердил авторизацию платежа.
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:29
По существу, любая торговая точка- посредник.миллионы людей ежедневно делают покупки в торговых точках.Любая операция, это покупка.Вот и разбираюсь.Финансово грамотных это не касается, не трудитесь.любое дело должно быть доведенно до логического конца.
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:33
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:42
А потому что это проблема массовая, системная.И эту проблему давно и всесторонне уже обсуждали.
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:57
Re: А-Банк
На красном форуме ты предоставил документы, что это был перевод средств. Из торговых услуг ещё можно приравнять комиссию за услугу наложенного платежа "Новой почты".
Востаннє редагувалось MASolomko в Сер 15 вер, 2021 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:13
Этот документ мне дали уже после оплаты, по моему требованию.если это перевод, должно быть две квитанции.Но в данном случае, тело платежа и комиссия в одном платеже.А банк прекрасно о этих проделках знает.
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:27
Re: А-Банк
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:39
Тип оплаты- терминал.
Я совершил покупку, как НП и а банк провели проводку, меня не касается.
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:42
Re: А-Банк
korzviktor20, а оплаты через интернет проходят не через терминал?
Даже больше скажу, что оплаты в интернете могут пройти как через ePOS, так и традиционный POS. И что?..
Какую покупку?
Ты покупку совершил у торговца и способ оплаты был наложенный платёж в пользу юрлица.
Ситуация как в Райфе повторяется
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:49
Как-то в одной из экзотических стран в одном из обменников мы с товарищем надыбали на обьявление что готовы обменять ваши деньги с карты. Естественно по выгодному курсу и естественно присутствовал териинал. Мой товарищ щагорелся - давай. С кредитки. это же пройдет как покупка... Еле его тогда отговорил обьяснив что в итоге вместо ожидаемой выгоды он получит в лучшем случае ДиСиСи с двойным конвертом + комис ща кредитные, а в зудшем еще и лок карты. И будет это точно не покупка.
Вот мне интересно почему люди оплачивая что либо картой не щадумываются о характере операции. Только по тому что где-то стоит терминал. Понятно что по сути любая операция с картой это изначально перевод денег. Даже снятие нала в банкомате. Но ИМХО надо же как-то различать перевод денег за нал, перевод денег продавцу за товар или услугу и перевод денег физлицу (даже если он когда либо предоставил товар или услугу). В разных случаях банки применяют разные тарифы в которых надо бы тоже ориентироваться. Тогда непонимания почему с меея списали комис будет меньше
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