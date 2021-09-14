RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1934193519361937>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:24

Re: А-Банк

korzviktor20, а почему банк не должен пропускать такие операции? Может работники "Новой почты" предупредили клиента, что это P2P-перевод и может быть дополнительнач комиссия эмитентом карты — клиент согласился и подтвердил авторизацию платежа.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3672
З нами з: 08.03.18
Подякував: 437 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:29

По существу, любая торговая точка- посредник.миллионы людей ежедневно делают покупки в торговых точках.Любая операция, это покупка.Вот и разбираюсь.Финансово грамотных это не касается, не трудитесь.любое дело должно быть доведенно до логического конца.
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 48
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:33

  korzviktor20 написав:Любая операция, это покупка.Вот и разбираюсь.

)
С таким уровнем знаний - вам ещё долго разбираться )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5842
З нами з: 27.12.17
Подякував: 119 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:42

  MASolomko написав:korzviktor20, а почему банк не должен пропускать такие операции? Может работники "Новой почты" предупредили клиента, что это P2P-перевод и может быть дополнительнач комиссия эмитентом карты — клиент согласился и подтвердил авторизацию платежа.

А потому что это проблема массовая, системная.И эту проблему давно и всесторонне уже обсуждали.
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 48
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:57

Re: А-Банк

  korzviktor20 написав:...любая торговая точка- посредник.миллионы людей ежедневно делают покупки в торговых точках.
На красном форуме ты предоставил документы, что это был перевод средств. Из торговых услуг ещё можно приравнять комиссию за услугу наложенного платежа "Новой почты".
Востаннє редагувалось MASolomko в Сер 15 вер, 2021 11:22, всього редагувалось 1 раз.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3672
З нами з: 08.03.18
Подякував: 437 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:13

Этот документ мне дали уже после оплаты, по моему требованию.если это перевод, должно быть две квитанции.Но в данном случае, тело платежа и комиссия в одном платеже.А банк прекрасно о этих проделках знает.
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 48
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:27

Re: А-Банк

  korzviktor20 написав:А банк прекрасно о этих проделках знает.
Откуда, если в чеке написано, что мерчант "Ощадбанк P2P" и MCC перевода?

Ну мало ли ты добавил карточку в мобильное приложение Ощад24/7 и пытаешься с Зелёной карты перевести деньгу.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3672
З нами з: 08.03.18
Подякував: 437 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:39

  MASolomko написав:
  korzviktor20 написав:А банк прекрасно о этих проделках знает.
Откуда, если в чеке написано, что мерчант "Ощадбанк P2P" и MCC перевода?

Ну мало ли ты добавил карточку в мобильное приложение Ощад24/7 и пытаешься с Зелёной карты перевести деньгу.

Тип оплаты- терминал.
Я совершил покупку, как НП и а банк провели проводку, меня не касается.
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 48
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:42

Re: А-Банк

korzviktor20, а оплаты через интернет проходят не через терминал?

Даже больше скажу, что оплаты в интернете могут пройти как через ePOS, так и традиционный POS. И что?..

  korzviktor20 написав:Я совершил покупку, как НП и а банк провели проводку, меня не касается.
Какую покупку?
Ты покупку совершил у торговца и способ оплаты был наложенный платёж в пользу юрлица.

Ситуация как в Райфе повторяется :D
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3672
З нами з: 08.03.18
Подякував: 437 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:49

Как-то в одной из экзотических стран в одном из обменников мы с товарищем надыбали на обьявление что готовы обменять ваши деньги с карты. Естественно по выгодному курсу и естественно присутствовал териинал. Мой товарищ щагорелся - давай. С кредитки. это же пройдет как покупка... Еле его тогда отговорил обьяснив что в итоге вместо ожидаемой выгоды он получит в лучшем случае ДиСиСи с двойным конвертом + комис ща кредитные, а в зудшем еще и лок карты. И будет это точно не покупка.
Вот мне интересно почему люди оплачивая что либо картой не щадумываются о характере операции. Только по тому что где-то стоит терминал. Понятно что по сути любая операция с картой это изначально перевод денег. Даже снятие нала в банкомате. Но ИМХО надо же как-то различать перевод денег за нал, перевод денег продавцу за товар или услугу и перевод денег физлицу (даже если он когда либо предоставил товар или услугу). В разных случаях банки применяют разные тарифы в которых надо бы тоже ориентироваться. Тогда непонимания почему с меея списали комис будет меньше ;)
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6917
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1891 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 1934193519361937>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, SHURICK76, vitaliy1111 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9764, 9765, 9766
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
97654 12529935
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 11:35
Alfa_Bank
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4963, 4964, 4965
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49649 6724287
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 10:22
KVV
Райффайзен Банк 1 ... 829, 830, 831
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8306 1997773
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 09:44
Феодал

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.