Додано: Сер 15 вер, 2021 11:49

Как-то в одной из экзотических стран в одном из обменников мы с товарищем надыбали на обьявление что готовы обменять ваши деньги с карты. Естественно по выгодному курсу и естественно присутствовал териинал. Мой товарищ щагорелся - давай. С кредитки. это же пройдет как покупка... Еле его тогда отговорил обьяснив что в итоге вместо ожидаемой выгоды он получит в лучшем случае ДиСиСи с двойным конвертом + комис ща кредитные, а в зудшем еще и лок карты. И будет это точно не покупка.Вот мне интересно почему люди оплачивая что либо картой не щадумываются о характере операции. Только по тому что где-то стоит терминал. Понятно что по сути любая операция с картой это изначально перевод денег. Даже снятие нала в банкомате. Но ИМХО надо же как-то различать перевод денег за нал, перевод денег продавцу за товар или услугу и перевод денег физлицу (даже если он когда либо предоставил товар или услугу). В разных случаях банки применяют разные тарифы в которых надо бы тоже ориентироваться. Тогда непонимания почему с меея списали комис будет меньше