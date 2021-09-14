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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:52
Читай внимательно.продукт "перевод денег безналичный".На вопрос где можно ознакомиться с тарифом этого "продукта" оператор нова пей вошла в ступор.на сайте, в публичной оферте нет.Я купил неизвестный продукт)
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:55
Re: А-Банк
Вы совершили перевод. Точнее операций по-хорошему было две: перевод на сумму 500 грн и комиссия на 30 грн.
Через терминал можно не только совершать покупки, но выполнять переводи и снимать наличные на кассе, и это будет соответственно перевод и снятие наличных, а не покупка. Само по себе использование терминала ну вообще никак не указывает на то, какая это будет операция.
Додано: Сер 15 вер, 2021 12:01
Re: А-Банк
Что касается комиссии НП, то она вполне известна - 2% + 20 грн (например,
Что касается комиссии А-Банка, то она тоже известна (например,
Единственная нестыковка - эти 30 грн формально должны были пройти как оплата услуг, а не как перевод, но это вопрос не к банку, а к НП.
Додано: Сер 15 вер, 2021 12:32
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