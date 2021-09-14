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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1934193519361937

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:52

Читай внимательно.продукт "перевод денег безналичный".На вопрос где можно ознакомиться с тарифом этого "продукта" оператор нова пей вошла в ступор.на сайте, в публичной оферте нет.Я купил неизвестный продукт)
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:55

Re: А-Банк

  korzviktor20 написав:Тип оплаты- терминал.
Я совершил покупку, как НП и а банк провели проводку, меня не касается.

Вы совершили перевод. Точнее операций по-хорошему было две: перевод на сумму 500 грн и комиссия на 30 грн.
Через терминал можно не только совершать покупки, но выполнять переводи и снимать наличные на кассе, и это будет соответственно перевод и снятие наличных, а не покупка. Само по себе использование терминала ну вообще никак не указывает на то, какая это будет операция.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:01

Re: А-Банк

  korzviktor20 написав:Читай внимательно.продукт "перевод денег безналичный".На вопрос где можно ознакомиться с тарифом этого "продукта" оператор нова пей вошла в ступор.на сайте, в публичной оферте нет.Я купил неизвестный продукт)

Что касается комиссии НП, то она вполне известна - 2% + 20 грн (например, https://novapay.ua/pisljaplata/ ну и на сайте НП где-то есть).
Что касается комиссии А-Банка, то она тоже известна (например, https://conditions-and-rules.a-bank.com ... ena_ua.pdf, если по Зеленой).
Единственная нестыковка - эти 30 грн формально должны были пройти как оплата услуг, а не как перевод, но это вопрос не к банку, а к НП.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:32

Ну вот не могу сказать как оно сейчас, но вот буквально 19 февраля за наложку в новой почте вот такая концовка чека была:

Зображення

И насколько я помню она была распечатана до того как я заплатил наложку - потому как я их вариант подписывал.
Flamingo
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