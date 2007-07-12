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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:52
Читай внимательно.продукт "перевод денег безналичный".На вопрос где можно ознакомиться с тарифом этого "продукта" оператор нова пей вошла в ступор.на сайте, в публичной оферте нет.Я купил неизвестный продукт)
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:55
Re: А-Банк
Вы совершили перевод. Точнее операций по-хорошему было две: перевод на сумму 500 грн и комиссия на 30 грн.
Через терминал можно не только совершать покупки, но выполнять переводи и снимать наличные на кассе, и это будет соответственно перевод и снятие наличных, а не покупка. Само по себе использование терминала ну вообще никак не указывает на то, какая это будет операция.
Додано: Сер 15 вер, 2021 12:01
Re: А-Банк
Что касается комиссии НП, то она вполне известна - 2% + 20 грн (например,
Что касается комиссии А-Банка, то она тоже известна (например,
Единственная нестыковка - эти 30 грн формально должны были пройти как оплата услуг, а не как перевод, но это вопрос не к банку, а к НП.
Додано: Сер 15 вер, 2021 12:32
Додано: Сер 15 вер, 2021 13:18
А сейчас никаких чеков не выдают.на терминале вот такая надпись, мелким шрифтом
Додано: Сер 15 вер, 2021 13:21
Больше в отделении ничего нет.Я не ФоП и перевод за мои средства, не кредитные.Покупка прошла одним чеком.А комиссии на коммисию не бывает
Додано: Сер 15 вер, 2021 13:21
Re: А-Банк
2-3 недели назад оплачивал - чек точно был, но я на его содержимое внимание не обратил и давно выкинул.
PS. А зачем эта фотография терминала?
То, что транзакция одна, я тоже подтверждаю. У меня тоже была одна транзакцию на общую сумму перевод + 2% + 20 грн. Чек не помню, но не исключаю, что тоже один. Что такое "комиссия на коммисию" не совсем понял, но если имеется в виду, что на те 30 грн не должно быть комиссии А-Банка, то формально да, но это косяк не банка - он даже не знает, что там две суммы в одной.
Додано: Сер 15 вер, 2021 13:26
Re: А-Банк
korzviktor20, текст на картинке некорректный. Эти наклейки "Новой почты".
Автор текста умом не блещет.
ingtrans, на сайте NovaPay:
Додано: Сер 15 вер, 2021 13:39
Re: А-Банк
Додано: Сер 15 вер, 2021 13:41
Re: А-Банк
Неделю назад оплачивал доставку и наложку двумя картами - кредиткой Тазика доставку и наложку дебиткой Моно. Все операторы знают, где услуги и где перевод.
Чеки не дали, даже терминальные. Кэшбэк Тазик уже не даёт несколько месяцев.
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