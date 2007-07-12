Додано: Сер 15 вер, 2021 13:21

korzviktor20 написав: А сейчас никаких чеков не выдают.на терминале вот такая надпись, мелким шрифтом А сейчас никаких чеков не выдают.на терминале вот такая надпись, мелким шрифтом

korzviktor20 написав: Покупка прошла одним чеком.А комиссии на коммисию не бывает Покупка прошла одним чеком.А комиссии на коммисию не бывает

2-3 недели назад оплачивал - чек точно был, но я на его содержимое внимание не обратил и давно выкинул.PS. А зачем эта фотография терминала?То, что транзакция одна, я тоже подтверждаю. У меня тоже была одна транзакцию на общую сумму перевод + 2% + 20 грн. Чек не помню, но не исключаю, что тоже один. Что такое "комиссия на коммисию" не совсем понял, но если имеется в виду, что на те 30 грн не должно быть комиссии А-Банка, то формально да, но это косяк не банка - он даже не знает, что там две суммы в одной.