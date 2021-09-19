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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1935193619371938

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:12

Re: А-Банк

  MASolomko написав:korzviktor20, текст на картинке некорректный. Эти наклейки "Новой почты".
Автор текста умом не блещет

К тому же, не знает, что благодаря изобретательности Привата, теперь комиссия за перевод может быть с любой картой и с любыми средствами.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:33

депозитний модуль йок? :)

http://prntscr.com/1sy5owd

мда... http://prntscr.com/1sy7se0
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  #<1 ... 1935193619371938
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