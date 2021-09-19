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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 вер, 2021 16:12
MASolomko написав:
korzviktor20, текст на картинке некорректный. Эти наклейки "Новой почты".
Автор текста умом не блещет
К тому же, не знает, что благодаря изобретательности Привата, теперь комиссия за перевод может быть с любой картой и с любыми средствами.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 12:33
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