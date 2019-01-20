RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1935193619371938

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:33

депозитний модуль йок? :)

http://prntscr.com/1sy5owd

мда... http://prntscr.com/1sy7se0
greenozon
 
Повідомлень: 11789
З нами з: 01.06.14
Подякував: 202 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:28

Да тут, похоже, всё ёк. В кои веки надо проехаться на такси, а тут как раз КБ 5%. Собрал со всех карт остатки, чтобы выйти в плюс, пытаюсь зарегистрировать карту в "Уклоне", а оно говорит "системная ошибка". По другим признакам понимаю, что виноват банк, а не "Уклон", пишу в чат в а-24, прикладываю скриншоты, и оно так всё и висит до истечения времени сессии. Короче, хорошо работают, даже не пожалуешься, прямо в буквальном смысле.
M-Audio
 
Повідомлень: 2396
З нами з: 23.03.11
Подякував: 437 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 06:43

M-Audio

Та же фигня.
Причём, банк говорит, то они даже не видят обращения Уклона по поводу верификации карты.
Amid
 
Повідомлень: 1644
З нами з: 12.06.08
Подякував: 194 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 08:33

Платите в Уклоне через GPay! Нафига там привязывать карты? У меня ни одной не привязано...
Vorlon
 
Повідомлень: 9764
З нами з: 14.06.13
Подякував: 464 раз.
Подякували: 1051 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:09

Vorlon
Себе - гуглпей, жене - подвязать карту.
Amid
 
Повідомлень: 1644
З нами з: 12.06.08
Подякував: 194 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1935193619371938
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1finanсier, Adast, Intento і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9820, 9821, 9822
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
98218 12652645
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 13:04
ingtrans
Банк Восток 1 ... 70, 71, 72
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
710 566106
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 10:14
Flamingo
Идея Банк 1 ... 1987, 1988, 1989
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19887 3018097
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 вер, 2021 08:16
jay2004

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98219)
21.09.2021 14:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.