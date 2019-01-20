мда...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 вер, 2021 12:33
депозитний модуль йок?
мда...
Додано: Пон 20 вер, 2021 14:28
Да тут, похоже, всё ёк. В кои веки надо проехаться на такси, а тут как раз КБ 5%. Собрал со всех карт остатки, чтобы выйти в плюс, пытаюсь зарегистрировать карту в "Уклоне", а оно говорит "системная ошибка". По другим признакам понимаю, что виноват банк, а не "Уклон", пишу в чат в а-24, прикладываю скриншоты, и оно так всё и висит до истечения времени сессии. Короче, хорошо работают, даже не пожалуешься, прямо в буквальном смысле.
Додано: Вів 21 вер, 2021 06:43
M-Audio
Та же фигня.
Причём, банк говорит, то они даже не видят обращения Уклона по поводу верификации карты.
Додано: Вів 21 вер, 2021 08:33
Платите в Уклоне через GPay! Нафига там привязывать карты? У меня ни одной не привязано...
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