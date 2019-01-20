Додано: П'ят 24 вер, 2021 08:55

Dobrofey написав: Добрый день всем!

Уже неоднократно звонят из "А-банка" и предлагают кредитку "Зеленая", типа она с кэшбеками и выгоднее приватовской, еще и 50 грн за оформление. Но есть ли "подводные камни", о которых оператор не расскажет? Добрый день всем!Уже неоднократно звонят из "А-банка" и предлагают кредитку "Зеленая", типа она с кэшбеками и выгоднее приватовской, еще и 50 грн за оформление. Но есть ли "подводные камни", о которых оператор не расскажет?

Карта по сути аналог уни от привата. Но в отличии от #зеленелайно с нее даже можно бесплатно сэпить и р2п-ить приложением абанки. Плюс есть кишмиш. Страховку могут предложить но ненавязчиво. Смс и пуши все бесплатно. Лимит наливают достаточно щедро. В общем карта не то чтобы очень полезная но весьма не обременительная с точки зрения камней и в хозяйстве может сгодится. Чтобы получить реферальные 50 грн. надо воспользоваться рефкой. Они есть в подписи у форумчан (в т.с. у меня). Чтобы ее увидеть надо кликнуть на ник и откроется профиль. В мобильной версии форума подпись не видно, надо открывать в полной. Ну или просить прислать ссылку в личку