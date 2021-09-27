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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 вер, 2021 08:52
Dobrofey написав:
Добрый день всем!
Уже неоднократно звонят из "А-банка" и предлагают кредитку "Зеленая", типа она с кэшбеками и выгоднее приватовской, еще и 50 грн за оформление. Но есть ли "подводные камни", о которых оператор не расскажет?
Если Вы знакомы с Универсальной от Привата, то Зеленая будет без сюрпризов. Она действительно лучше Универсальной. Из плюсов - кешбэк, СЭП без комиссии. Минусов так сразу и не вспомню.
50 грн - это похоже, что оператор тоже хочет получить 50 грн по "пригласи друга", хотя может и на уровне самого банка дают по приглашению. За оформление по реферальной ссылке дают по 50 обоим.
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 08:55
Dobrofey написав:
Добрый день всем!
Уже неоднократно звонят из "А-банка" и предлагают кредитку "Зеленая", типа она с кэшбеками и выгоднее приватовской, еще и 50 грн за оформление. Но есть ли "подводные камни", о которых оператор не расскажет?
Карта по сути аналог уни от привата. Но в отличии от #зеленелайно с нее даже можно бесплатно сэпить и р2п-ить приложением абанки. Плюс есть кишмиш. Страховку могут предложить но ненавязчиво. Смс и пуши все бесплатно. Лимит наливают достаточно щедро. В общем карта не то чтобы очень полезная но весьма не обременительная с точки зрения камней и в хозяйстве может сгодится. Чтобы получить реферальные 50 грн. надо воспользоваться рефкой. Они есть в подписи у форумчан (в т.с. у меня). Чтобы ее увидеть надо кликнуть на ник и откроется профиль. В мобильной версии форума подпись не видно, надо открывать в полной. Ну или просить прислать ссылку в личку
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Flamingo
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:44
Dobrofey написав:
Добрый день всем!
Уже неоднократно звонят из "А-банка" и предлагают кредитку "Зеленая", типа она с кэшбеками и выгоднее приватовской, еще и 50 грн за оформление. Но есть ли "подводные камни", о которых оператор не расскажет?
Одни ++, еще и удаленно мона оформить цифровую карту, без посещения отд-я.
Загнать ее в Г-Пэй и юзать напропалую )
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 12:52
Якщо вернуть нарахування % на залишок як було ще нещодавно - наприклад 7% взагалі буде топпппер в БСУ ))
агов, АБанк, подумайте!
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greenozon
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 12:55
Маловато будет. Лучше 8,5 или 10. И то и то есть прецендент
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 17:54
greenozon написав:
Якщо вернуть нарахування % на залишок як було ще нещодавно - наприклад 7% взагалі буде топпппер в БСУ ))
агов, АБанк, подумайте!
А что, сейчас 5% на зелёную не начисляют? Не 7 и не 10 конечно, но ведь начисляют.
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Порт
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 17:58
Порт написав:
А что, сейчас 5% на зелёную не начисляют? Не 7 и не 10 конечно, но ведь начисляют.
тут недавно еле от 0,3 от сумми на остатке еле отбились.
не представляю , как (0,05/12)*0,805 перекроют разовое 0,3 и остальние 0,7 когда им вздумается. Просто НЕМА ТЕМИ ДЛЯ РОЗМОВИ.
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Goodman
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:15
Goodman написав: Порт написав:
А что, сейчас 5% на зелёную не начисляют? Не 7 и не 10 конечно, но ведь начисляют.
тут недавно еле от 0,3 от сумми на остатке еле отбились.
не представляю , как (0,05/12)*0,805 перекроют разовое 0,3 и остальние 0,7 когда им вздумается. Просто НЕМА ТЕМИ ДЛЯ РОЗМОВИ.
Это разные вещи.
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Порт
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Додано: Пон 27 вер, 2021 18:55
Порт написав:
Это разные вещи.
Нет здесь разных вещей в этом банке , все под мечом ходим.
Не успел снять пролонгацию с депозитов, как тут сам начальник отделения звонит - как так , вы сняли пролонгацию и хотите забирать деньги.
Вот и думай. Жаба давит , деньги уйдут и не успеют обилетить под 0,3 от суммы.
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Goodman
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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:50
Goodman написав: Порт написав:
А что, сейчас 5% на зелёную не начисляют? Не 7 и не 10 конечно, но ведь начисляют.
тут недавно еле от 0,3 от сумми на остатке еле отбились.
не представляю , как (0,05/12)*0,805 перекроют разовое 0,3 и остальние 0,7 когда им вздумается. Просто НЕМА ТЕМИ ДЛЯ РОЗМОВИ.
А о чем это речь тут?
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