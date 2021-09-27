RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1937193819391940>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 08:52

  Dobrofey написав:Добрый день всем!
Уже неоднократно звонят из "А-банка" и предлагают кредитку "Зеленая", типа она с кэшбеками и выгоднее приватовской, еще и 50 грн за оформление. Но есть ли "подводные камни", о которых оператор не расскажет? :wink:

Если Вы знакомы с Универсальной от Привата, то Зеленая будет без сюрпризов. Она действительно лучше Универсальной. Из плюсов - кешбэк, СЭП без комиссии. Минусов так сразу и не вспомню.
50 грн - это похоже, что оператор тоже хочет получить 50 грн по "пригласи друга", хотя может и на уровне самого банка дают по приглашению. За оформление по реферальной ссылке дают по 50 обоим.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3084
З нами з: 31.07.19
Подякував: 82 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 08:55

  Dobrofey написав:Добрый день всем!
Уже неоднократно звонят из "А-банка" и предлагают кредитку "Зеленая", типа она с кэшбеками и выгоднее приватовской, еще и 50 грн за оформление. Но есть ли "подводные камни", о которых оператор не расскажет? :wink:

Карта по сути аналог уни от привата. Но в отличии от #зеленелайно с нее даже можно бесплатно сэпить и р2п-ить приложением абанки. Плюс есть кишмиш. Страховку могут предложить но ненавязчиво. Смс и пуши все бесплатно. Лимит наливают достаточно щедро. В общем карта не то чтобы очень полезная но весьма не обременительная с точки зрения камней и в хозяйстве может сгодится. Чтобы получить реферальные 50 грн. надо воспользоваться рефкой. Они есть в подписи у форумчан (в т.с. у меня). Чтобы ее увидеть надо кликнуть на ник и откроется профиль. В мобильной версии форума подпись не видно, надо открывать в полной. Ну или просить прислать ссылку в личку
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7080
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:44

  Dobrofey написав:Добрый день всем!
Уже неоднократно звонят из "А-банка" и предлагают кредитку "Зеленая", типа она с кэшбеками и выгоднее приватовской, еще и 50 грн за оформление. Но есть ли "подводные камни", о которых оператор не расскажет? :wink:

Одни ++, еще и удаленно мона оформить цифровую карту, без посещения отд-я.
Загнать ее в Г-Пэй и юзать напропалую )
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 893
З нами з: 05.05.21
Подякував: 49 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 12:52

Якщо вернуть нарахування % на залишок як було ще нещодавно - наприклад 7% взагалі буде топпппер в БСУ ))

агов, АБанк, подумайте!
greenozon
 
Повідомлень: 11824
З нами з: 01.06.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 12:55

Маловато будет. Лучше 8,5 или 10. И то и то есть прецендент
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7080
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 17:54

  greenozon написав:Якщо вернуть нарахування % на залишок як було ще нещодавно - наприклад 7% взагалі буде топпппер в БСУ ))

агов, АБанк, подумайте!

А что, сейчас 5% на зелёную не начисляют? Не 7 и не 10 конечно, но ведь начисляют.
Порт
 
Повідомлень: 820
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 17:58

Re: А-Банк

  Порт написав:А что, сейчас 5% на зелёную не начисляют? Не 7 и не 10 конечно, но ведь начисляют.

тут недавно еле от 0,3 от сумми на остатке еле отбились.
не представляю , как (0,05/12)*0,805 перекроют разовое 0,3 и остальние 0,7 когда им вздумается. Просто НЕМА ТЕМИ ДЛЯ РОЗМОВИ.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4680
З нами з: 23.11.14
Подякував: 713 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:15

  Goodman написав:
  Порт написав:А что, сейчас 5% на зелёную не начисляют? Не 7 и не 10 конечно, но ведь начисляют.

тут недавно еле от 0,3 от сумми на остатке еле отбились.
не представляю , как (0,05/12)*0,805 перекроют разовое 0,3 и остальние 0,7 когда им вздумается. Просто НЕМА ТЕМИ ДЛЯ РОЗМОВИ.

Это разные вещи.
Порт
 
Повідомлень: 820
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:55

Re: А-Банк

  Порт написав:Это разные вещи.

Нет здесь разных вещей в этом банке , все под мечом ходим.
Не успел снять пролонгацию с депозитов, как тут сам начальник отделения звонит - как так , вы сняли пролонгацию и хотите забирать деньги.
Вот и думай. Жаба давит , деньги уйдут и не успеют обилетить под 0,3 от суммы.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4680
З нами з: 23.11.14
Подякував: 713 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:50

  Goodman написав:
  Порт написав:А что, сейчас 5% на зелёную не начисляют? Не 7 и не 10 конечно, но ведь начисляют.

тут недавно еле от 0,3 от сумми на остатке еле отбились.
не представляю , как (0,05/12)*0,805 перекроют разовое 0,3 и остальние 0,7 когда им вздумается. Просто НЕМА ТЕМИ ДЛЯ РОЗМОВИ.

А о чем это речь тут?
M-Audio
 
Повідомлень: 2401
З нами з: 23.03.11
Подякував: 438 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1937193819391940>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, melkh, ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 288, 289, 290
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2896 221683
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 вер, 2021 10:00
Flamingo
Альфа-Банк 1 ... 9843, 9844, 9845
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
98448 12705481
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 вер, 2021 09:40
Кассандра
Идея Банк 1 ... 1992, 1993, 1994
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19932 3026715
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 вер, 2021 09:40
Slx

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22904)
28.09.2021 11:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.