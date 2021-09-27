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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:12
А-Банк
Комиссия 30% при прекращении отношений по инициативе банка.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 10:39
посетитель написав:А-Банк
Комиссия 30% при прекращении отношений по инициативе банка.
В других банках такое практикуется?
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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:16
посетитель написав:А-Банк
Комиссия 30% при прекращении отношений по инициативе банка.
Так убрали ведь уже, вроде.
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