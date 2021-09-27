А-Банк
Комиссия 30% при прекращении отношений по инициативе банка.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:12
Re: А-Банк
А-Банк
Комиссия 30% при прекращении отношений по инициативе банка.
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:39
В других банках такое практикуется?
Додано: Вів 28 вер, 2021 11:16
Так убрали ведь уже, вроде.
Додано: Вів 28 вер, 2021 12:38
не встречал.Это ж надо быть совсем упоротым.
Додано: Вів 28 вер, 2021 12:48
Убрать-то убрали, но осадок как говорится остался.Иметь отношения с банком который выдает такие перлы на уровне высшего руководства( а тарифы утверждаются или тарифным комитетом или КУАПом) надо очень осторожно.
Это типа к вам подходит чувак и говорит: деньги давай.После разборок чё за беспредел и что за нах, он отвечает: да ладно чё ты, я пошутил.Такое в общем.
Додано: Вів 28 вер, 2021 12:53
Периодически такое бывало когда банкам надо было отсечь клиентов от убыточных для банка продуктов которые нельзя было разорвать в одностороннем порядке а клиенты пользовались пролонгацией. Когда-то давно один небольшой локальный банк например по вкладу с очень высокой ставкой но выплатой на текущий счет ввел комис на снятие денег с такого счета - 80%. Был шкандаль. Дело дошло до НБУ - и его както замяли. Другой случай один банк с "севера" когда ему стали намекать что пора бы нафиг с пляжа - вводил, если не ошибаюсь 20% комис. В общем не очень часто но банки пытаются прибегать к подобным уловкам. Поэтому расслабляться не стоит
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