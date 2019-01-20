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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1937193819391940

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:12

Re: А-Банк

А-Банк

Комиссия 30% при прекращении отношений по инициативе банка.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:39

  посетитель написав:А-Банк

Комиссия 30% при прекращении отношений по инициативе банка.


В других банках такое практикуется?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:16

  посетитель написав:А-Банк

Комиссия 30% при прекращении отношений по инициативе банка.

Так убрали ведь уже, вроде.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:38

  Kevin написав:
  посетитель написав:А-Банк

Комиссия 30% при прекращении отношений по инициативе банка.


В других банках такое практикуется?
не встречал.Это ж надо быть совсем упоротым.
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:48

  M-Audio написав:
  посетитель написав:А-Банк

Комиссия 30% при прекращении отношений по инициативе банка.

Так убрали ведь уже, вроде.

Убрать-то убрали, но осадок как говорится остался.Иметь отношения с банком который выдает такие перлы на уровне высшего руководства( а тарифы утверждаются или тарифным комитетом или КУАПом) надо очень осторожно.

Это типа к вам подходит чувак и говорит: деньги давай.После разборок чё за беспредел и что за нах, он отвечает: да ладно чё ты, я пошутил.Такое в общем.
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:53

  посетитель написав:
  Kevin написав:
  посетитель написав:А-Банк

Комиссия 30% при прекращении отношений по инициативе банка.


В других банках такое практикуется?
не встречал.Это ж надо быть совсем упоротым.

Периодически такое бывало когда банкам надо было отсечь клиентов от убыточных для банка продуктов которые нельзя было разорвать в одностороннем порядке а клиенты пользовались пролонгацией. Когда-то давно один небольшой локальный банк например по вкладу с очень высокой ставкой но выплатой на текущий счет ввел комис на снятие денег с такого счета - 80%. Был шкандаль. Дело дошло до НБУ - и его както замяли. Другой случай один банк с "севера" когда ему стали намекать что пора бы нафиг с пляжа - вводил, если не ошибаюсь 20% комис. В общем не очень часто но банки пытаются прибегать к подобным уловкам. Поэтому расслабляться не стоит
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 17:08

Приложение у всех глючит ?
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 17:15

  ukrprom2014 написав:Приложение у всех глючит ?

У меня тоже не работает. Войти можно, а открыть вкладку депозиты не даёт: ошибка связи с сервером.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:53

КБ на жовтень за власні кошти

— 20% Кіно;
— 10% Квіти;
— 5% Таксі;
— 5% Тварини;
— 3% Одяг і взуття;
— 3% Краса;
— 2% Продукти.
greenozon
 
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