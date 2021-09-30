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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:12
А-Банк
Комиссия 30% при прекращении отношений по инициативе банка.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 10:39
посетитель написав:А-Банк
Комиссия 30% при прекращении отношений по инициативе банка.
В других банках такое практикуется?
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Kevin
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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:16
посетитель написав:А-Банк
Комиссия 30% при прекращении отношений по инициативе банка.
Так убрали ведь уже, вроде.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:38
Kevin написав: посетитель написав:А-Банк
Комиссия 30% при прекращении отношений по инициативе банка.
В других банках такое практикуется?
не встречал.Это ж надо быть совсем упоротым.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:48
M-Audio написав: посетитель написав:А-Банк
Комиссия 30% при прекращении отношений по инициативе банка.
Так убрали ведь уже, вроде.
Убрать-то убрали, но осадок как говорится остался.Иметь отношения с банком который выдает такие перлы на уровне высшего руководства( а тарифы утверждаются или тарифным комитетом или КУАПом) надо очень осторожно.
Это типа к вам подходит чувак и говорит: деньги давай.После разборок чё за беспредел и что за нах, он отвечает: да ладно чё ты, я пошутил.Такое в общем.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:53
посетитель написав: Kevin написав: посетитель написав:А-Банк
Комиссия 30% при прекращении отношений по инициативе банка.
В других банках такое практикуется?
не встречал.Это ж надо быть совсем упоротым.
Периодически такое бывало когда банкам надо было отсечь клиентов от убыточных для банка продуктов которые нельзя было разорвать в одностороннем порядке а клиенты пользовались пролонгацией. Когда-то давно один небольшой локальный банк например по вкладу с очень высокой ставкой но выплатой на текущий счет ввел комис на снятие денег с такого счета - 80%. Был шкандаль. Дело дошло до НБУ - и его както замяли. Другой случай один банк с "севера" когда ему стали намекать что пора бы нафиг с пляжа - вводил, если не ошибаюсь 20% комис. В общем не очень часто но банки пытаются прибегать к подобным уловкам. Поэтому расслабляться не стоит
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Flamingo
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Додано: Чет 30 вер, 2021 17:08
Приложение у всех глючит ?
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ukrprom2014
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Додано: Чет 30 вер, 2021 17:15
ukrprom2014 написав:
Приложение у всех глючит ?
У меня тоже не работает. Войти можно, а открыть вкладку депозиты не даёт: ошибка связи с сервером.
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Oktawa
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:53
КБ на жовтень за власні кошти
— 20% Кіно;
— 10% Квіти;
— 5% Таксі;
— 5% Тварини;
— 3% Одяг і взуття;
— 3% Краса;
— 2% Продукти.
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greenozon
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:46
greenozon написав:
КБ на жовтень за власні кошти
— 20% Кіно;
— 10% Квіти;
— 5% Таксі;
— 5% Тварини;
— 3% Одяг і взуття;
— 3% Краса;
— 2% Продукти.
ще не забувайте -20%налоху.
Тому кіно в жовтні непогано, тим більше на природі вже не нагуляєшся, то можна сходити в кіно, а все інше фігня. Малий кеш бек(
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Raymond
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