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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:27
Raymond ніколи нема там 20%налогу
сума кешбеку умножить на 0,805 = сума на руки.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:47
Goodman написав:Raymond
ніколи нема там 20%налогу
сума кешбеку умножить на 0,805 = сума на руки.
ой, не дописав я на 0.5%...не 20 а 19,5
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Raymond
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