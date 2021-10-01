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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1938193919401941

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:27

Raymond ніколи нема там 20%налогу
сума кешбеку умножить на 0,805 = сума на руки.
Goodman
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Повідомлень: 4681
З нами з: 23.11.14
Подякував: 713 раз.
Подякували: 497 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:47

  Goodman написав:Raymond ніколи нема там 20%налогу
сума кешбеку умножить на 0,805 = сума на руки.


ой, не дописав я на 0.5%...не 20 а 19,5 :mrgreen:
Raymond
 
Повідомлень: 1047
З нами з: 16.12.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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  #<1 ... 1938193919401941
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