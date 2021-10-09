Raymond ніколи нема там 20%налогу
сума кешбеку умножить на 0,805 = сума на руки.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:27
Raymond ніколи нема там 20%налогу
сума кешбеку умножить на 0,805 = сума на руки.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:47
Додано: Нед 10 жов, 2021 14:00
Люди, а подскажите, есть ли способ пополнить желтую карту без комиссии, имея в изначальной позиции наличку? Лучше в личные сообщения.
Додано: Нед 10 жов, 2021 14:24
Нет, чел.
0.5% эт комис самой карты, т.е. каким бы путем гроши не пришли на карту с них снимут комисс, ну кроме депо и валютообмена.
Вот разве шо при валютообмене... Приносите баксы на Уни и меняете без комисс на КдВ.
Ну а чоо, кому те баксы щас нужны
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