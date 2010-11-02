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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1938193919401941

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 217
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
47
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:27

Raymond ніколи нема там 20%налогу
сума кешбеку умножить на 0,805 = сума на руки.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:47

  Goodman написав:Raymond ніколи нема там 20%налогу
сума кешбеку умножить на 0,805 = сума на руки.


ой, не дописав я на 0.5%...не 20 а 19,5 :mrgreen:
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 14:00

Люди, а подскажите, есть ли способ пополнить желтую карту без комиссии, имея в изначальной позиции наличку? Лучше в личные сообщения.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 14:24

  M-Audio написав:Люди, а подскажите, есть ли способ пополнить желтую карту без комиссии, имея в изначальной позиции наличку? Лучше в личные сообщения.

Нет, чел.
0.5% эт комис самой карты, т.е. каким бы путем гроши не пришли на карту с них снимут комисс, ну кроме депо и валютообмена.
Вот разве шо при валютообмене... Приносите баксы на Уни и меняете без комисс на КдВ.
Ну а чоо, кому те баксы щас нужны :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:02

  Amethyst написав:
  M-Audio написав:Люди, а подскажите, есть ли способ пополнить желтую карту без комиссии, имея в изначальной позиции наличку? Лучше в личные сообщения.

Нет, чел.
0.5% эт комис самой карты, т.е. каким бы путем гроши не пришли на карту с них снимут комисс, ну кроме депо и валютообмена.
Вот разве шо при валютообмене... Приносите баксы на Уни и меняете без комисс на КдВ.
Ну а чоо, кому те баксы щас нужны :)

А что, у братков нет возможности, как у Привата, пополнить А-вклад наличными через терминал, а потом снять на желтую (аналог КДВ) без комиссии?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 18:41

Re: А-Банк

  Искатель написав:А что, у братков нет возможности, как у Привата, пополнить А-вклад наличными через терминал, а потом снять на желтую (аналог КДВ) без комиссии?

точно колись було, але дааавно тої кдв не маю
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 18:47

  M-Audio написав:Люди, а подскажите, есть ли способ пополнить желтую карту без комиссии, имея в изначальной позиции наличку? Лучше в личные сообщения.


Поповнити а-вклад через касу, з нього на жовту ну і далі що треба.
Ой+
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