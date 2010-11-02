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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:27
Raymond ніколи нема там 20%налогу
сума кешбеку умножить на 0,805 = сума на руки.
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Goodman
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:47
Goodman написав:Raymond
ніколи нема там 20%налогу
сума кешбеку умножить на 0,805 = сума на руки.
ой, не дописав я на 0.5%...не 20 а 19,5
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Raymond
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Додано: Нед 10 жов, 2021 14:00
Люди, а подскажите, есть ли способ пополнить желтую карту без комиссии, имея в изначальной позиции наличку? Лучше в личные сообщения.
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M-Audio
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Додано: Нед 10 жов, 2021 14:24
M-Audio написав:
Люди, а подскажите, есть ли способ пополнить желтую карту без комиссии, имея в изначальной позиции наличку? Лучше в личные сообщения.
Нет, чел.
0.5% эт комис самой карты, т.е. каким бы путем гроши не пришли на карту с них снимут комисс, ну кроме депо и валютообмена.
Вот разве шо при валютообмене... Приносите баксы на Уни и меняете без комисс на КдВ.
Ну а чоо, кому те баксы щас нужны
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Amethyst
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Додано: Нед 10 жов, 2021 17:02
Amethyst написав: M-Audio написав:
Люди, а подскажите, есть ли способ пополнить желтую карту без комиссии, имея в изначальной позиции наличку? Лучше в личные сообщения.
Нет, чел.
0.5% эт комис самой карты, т.е. каким бы путем гроши не пришли на карту с них снимут комисс, ну кроме депо и валютообмена.
Вот разве шо при валютообмене... Приносите баксы на Уни и меняете без комисс на КдВ.
Ну а чоо, кому те баксы щас нужны
А что, у братков нет возможности, как у Привата, пополнить А-вклад наличными через терминал, а потом снять на желтую (аналог КДВ) без комиссии?
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Искатель
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Додано: Нед 10 жов, 2021 18:41
Искатель написав:
А что, у братков нет возможности, как у Привата, пополнить А-вклад наличными через терминал, а потом снять на желтую (аналог КДВ) без комиссии?
точно колись було, але дааавно тої кдв не маю
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chipmunk
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Додано: Нед 10 жов, 2021 18:47
M-Audio написав:
Люди, а подскажите, есть ли способ пополнить желтую карту без комиссии, имея в изначальной позиции наличку? Лучше в личные сообщения.
Поповнити а-вклад через касу, з нього на жовту ну і далі що треба.
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Ой+
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