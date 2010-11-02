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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:27
Raymond ніколи нема там 20%налогу
сума кешбеку умножить на 0,805 = сума на руки.
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Goodman
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:47
Goodman написав:Raymond
ніколи нема там 20%налогу
сума кешбеку умножить на 0,805 = сума на руки.
ой, не дописав я на 0.5%...не 20 а 19,5
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Raymond
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Додано: Нед 10 жов, 2021 14:00
Люди, а подскажите, есть ли способ пополнить желтую карту без комиссии, имея в изначальной позиции наличку? Лучше в личные сообщения.
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M-Audio
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Додано: Нед 10 жов, 2021 14:24
M-Audio написав:
Люди, а подскажите, есть ли способ пополнить желтую карту без комиссии, имея в изначальной позиции наличку? Лучше в личные сообщения.
Нет, чел.
0.5% эт комис самой карты, т.е. каким бы путем гроши не пришли на карту с них снимут комисс, ну кроме депо и валютообмена.
Вот разве шо при валютообмене... Приносите баксы на Уни и меняете без комисс на КдВ.
Ну а чоо, кому те баксы щас нужны
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Amethyst
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Додано: Нед 10 жов, 2021 17:02
Amethyst написав: M-Audio написав:
Люди, а подскажите, есть ли способ пополнить желтую карту без комиссии, имея в изначальной позиции наличку? Лучше в личные сообщения.
Нет, чел.
0.5% эт комис самой карты, т.е. каким бы путем гроши не пришли на карту с них снимут комисс, ну кроме депо и валютообмена.
Вот разве шо при валютообмене... Приносите баксы на Уни и меняете без комисс на КдВ.
Ну а чоо, кому те баксы щас нужны
А что, у братков нет возможности, как у Привата, пополнить А-вклад наличными через терминал, а потом снять на желтую (аналог КДВ) без комиссии?
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Искатель
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Додано: Нед 10 жов, 2021 18:41
Искатель написав:
А что, у братков нет возможности, как у Привата, пополнить А-вклад наличными через терминал, а потом снять на желтую (аналог КДВ) без комиссии?
точно колись було, але дааавно тої кдв не маю
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chipmunk
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Додано: Нед 10 жов, 2021 18:47
M-Audio написав:
Люди, а подскажите, есть ли способ пополнить желтую карту без комиссии, имея в изначальной позиции наличку? Лучше в личные сообщения.
Поповнити а-вклад через касу, з нього на жовту ну і далі що треба.
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Ой+
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Додано: Пон 11 жов, 2021 06:49
Amethyst написав: M-Audio написав:
Люди, а подскажите, есть ли способ пополнить желтую карту без комиссии, имея в изначальной позиции наличку? Лучше в личные сообщения.
Нет, чел.
0.5% эт комис самой карты, т.е. каким бы путем гроши не пришли на карту с них снимут комисс, ну кроме депо и валютообмена.
Вот разве шо при валютообмене... Приносите баксы на Уни и меняете без комисс на КдВ.
Ну а чоо, кому те баксы щас нужны
"я куплю "
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хуторянка
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Додано: Пон 11 жов, 2021 14:24
Flamingo написав: Dobrofey написав:
Добрый день всем!
Уже неоднократно звонят из "А-банка" и предлагают кредитку "Зеленая", типа она с кэшбеками и выгоднее приватовской, еще и 50 грн за оформление. Но есть ли "подводные камни", о которых оператор не расскажет?
Карта по сути аналог уни от привата. Но в отличии от #зеленелайно с нее даже можно бесплатно сэпить и р2п-ить приложением абанки. Плюс есть кишмиш. Страховку могут предложить но ненавязчиво. Смс и пуши все бесплатно. Лимит наливают достаточно щедро. В общем карта не то чтобы очень полезная но весьма не обременительная с точки зрения камней и в хозяйстве может сгодится. Чтобы получить реферальные 50 грн. надо воспользоваться рефкой. Они есть в подписи у форумчан (в т.с. у меня). Чтобы ее увидеть надо кликнуть на ник и откроется профиль. В мобильной версии форума подпись не видно, надо открывать в полной. Ну или просить прислать ссылку в личку
подав заявку по вашій рефералці , прийшло просто смс на загрузку додатку . так і не зрозумів як має нарахуватись 50 грн , якогось оформлення карти не почалось чи дзвінка з продовженням чи чогось такого .
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Ananas1start
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Додано: Пон 11 жов, 2021 15:40
Ananas1start написав: Flamingo написав: Dobrofey написав:
Добрый день всем!
Уже неоднократно звонят из "А-банка" и предлагают кредитку "Зеленая", типа она с кэшбеками и выгоднее приватовской, еще и 50 грн за оформление. Но есть ли "подводные камни", о которых оператор не расскажет?
Карта по сути аналог уни от привата. Но в отличии от #зеленелайно с нее даже можно бесплатно сэпить и р2п-ить приложением абанки. Плюс есть кишмиш. Страховку могут предложить но ненавязчиво. Смс и пуши все бесплатно. Лимит наливают достаточно щедро. В общем карта не то чтобы очень полезная но весьма не обременительная с точки зрения камней и в хозяйстве может сгодится. Чтобы получить реферальные 50 грн. надо воспользоваться рефкой. Они есть в подписи у форумчан (в т.с. у меня). Чтобы ее увидеть надо кликнуть на ник и откроется профиль. В мобильной версии форума подпись не видно, надо открывать в полной. Ну или просить прислать ссылку в личку
подав заявку по вашій рефералці , прийшло просто смс на загрузку додатку . так і не зрозумів як має нарахуватись 50 грн , якогось оформлення карти не почалось чи дзвінка з продовженням чи чогось такого .
Да раньше они перезванивали и назначали встречу в отделении. Как сейчас уже и не знаю давно никио не оформлял по моей рефке тут ничего. Думаю подождите немного. Звонок в течении дня обычно был
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Flamingo
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