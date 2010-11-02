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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1938193919401941

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 217
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
47
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:27

Raymond ніколи нема там 20%налогу
сума кешбеку умножить на 0,805 = сума на руки.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:47

  Goodman написав:Raymond ніколи нема там 20%налогу
сума кешбеку умножить на 0,805 = сума на руки.


ой, не дописав я на 0.5%...не 20 а 19,5 :mrgreen:
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 14:00

Люди, а подскажите, есть ли способ пополнить желтую карту без комиссии, имея в изначальной позиции наличку? Лучше в личные сообщения.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 14:24

  M-Audio написав:Люди, а подскажите, есть ли способ пополнить желтую карту без комиссии, имея в изначальной позиции наличку? Лучше в личные сообщения.

Нет, чел.
0.5% эт комис самой карты, т.е. каким бы путем гроши не пришли на карту с них снимут комисс, ну кроме депо и валютообмена.
Вот разве шо при валютообмене... Приносите баксы на Уни и меняете без комисс на КдВ.
Ну а чоо, кому те баксы щас нужны :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:02

  Amethyst написав:
  M-Audio написав:Люди, а подскажите, есть ли способ пополнить желтую карту без комиссии, имея в изначальной позиции наличку? Лучше в личные сообщения.

Нет, чел.
0.5% эт комис самой карты, т.е. каким бы путем гроши не пришли на карту с них снимут комисс, ну кроме депо и валютообмена.
Вот разве шо при валютообмене... Приносите баксы на Уни и меняете без комисс на КдВ.
Ну а чоо, кому те баксы щас нужны :)

А что, у братков нет возможности, как у Привата, пополнить А-вклад наличными через терминал, а потом снять на желтую (аналог КДВ) без комиссии?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 18:41

Re: А-Банк

  Искатель написав:А что, у братков нет возможности, как у Привата, пополнить А-вклад наличными через терминал, а потом снять на желтую (аналог КДВ) без комиссии?

точно колись було, але дааавно тої кдв не маю
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 18:47

  M-Audio написав:Люди, а подскажите, есть ли способ пополнить желтую карту без комиссии, имея в изначальной позиции наличку? Лучше в личные сообщения.


Поповнити а-вклад через касу, з нього на жовту ну і далі що треба.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 06:49

  Amethyst написав:
  M-Audio написав:Люди, а подскажите, есть ли способ пополнить желтую карту без комиссии, имея в изначальной позиции наличку? Лучше в личные сообщения.

Нет, чел.
0.5% эт комис самой карты, т.е. каким бы путем гроши не пришли на карту с них снимут комисс, ну кроме депо и валютообмена.
Вот разве шо при валютообмене... Приносите баксы на Уни и меняете без комисс на КдВ.
Ну а чоо, кому те баксы щас нужны :)

"я куплю "
:oops:
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:24

  Flamingo написав:
  Dobrofey написав:Добрый день всем!
Уже неоднократно звонят из "А-банка" и предлагают кредитку "Зеленая", типа она с кэшбеками и выгоднее приватовской, еще и 50 грн за оформление. Но есть ли "подводные камни", о которых оператор не расскажет? :wink:

Карта по сути аналог уни от привата. Но в отличии от #зеленелайно с нее даже можно бесплатно сэпить и р2п-ить приложением абанки. Плюс есть кишмиш. Страховку могут предложить но ненавязчиво. Смс и пуши все бесплатно. Лимит наливают достаточно щедро. В общем карта не то чтобы очень полезная но весьма не обременительная с точки зрения камней и в хозяйстве может сгодится. Чтобы получить реферальные 50 грн. надо воспользоваться рефкой. Они есть в подписи у форумчан (в т.с. у меня). Чтобы ее увидеть надо кликнуть на ник и откроется профиль. В мобильной версии форума подпись не видно, надо открывать в полной. Ну или просить прислать ссылку в личку


подав заявку по вашій рефералці , прийшло просто смс на загрузку додатку . так і не зрозумів як має нарахуватись 50 грн , якогось оформлення карти не почалось чи дзвінка з продовженням чи чогось такого .
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:40

  Ananas1start написав:
  Flamingo написав:
  Dobrofey написав:Добрый день всем!
Уже неоднократно звонят из "А-банка" и предлагают кредитку "Зеленая", типа она с кэшбеками и выгоднее приватовской, еще и 50 грн за оформление. Но есть ли "подводные камни", о которых оператор не расскажет? :wink:

Карта по сути аналог уни от привата. Но в отличии от #зеленелайно с нее даже можно бесплатно сэпить и р2п-ить приложением абанки. Плюс есть кишмиш. Страховку могут предложить но ненавязчиво. Смс и пуши все бесплатно. Лимит наливают достаточно щедро. В общем карта не то чтобы очень полезная но весьма не обременительная с точки зрения камней и в хозяйстве может сгодится. Чтобы получить реферальные 50 грн. надо воспользоваться рефкой. Они есть в подписи у форумчан (в т.с. у меня). Чтобы ее увидеть надо кликнуть на ник и откроется профиль. В мобильной версии форума подпись не видно, надо открывать в полной. Ну или просить прислать ссылку в личку


подав заявку по вашій рефералці , прийшло просто смс на загрузку додатку . так і не зрозумів як має нарахуватись 50 грн , якогось оформлення карти не почалось чи дзвінка з продовженням чи чогось такого .

Да раньше они перезванивали и назначали встречу в отделении. Как сейчас уже и не знаю давно никио не оформлял по моей рефке тут ничего. Думаю подождите немного. Звонок в течении дня обычно был
Flamingo
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