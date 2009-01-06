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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 жов, 2021 17:59
Ananas1start написав:
прийшло просто смс на загрузку додатку . так і не зрозумів як має нарахуватись 50 грн , якогось оформлення карти не почалось чи дзвінка з продовженням чи чогось такого .
У старі часи картку можна було отримати лише у відділенні, тому туди і запрошували. Зараз можна самостійно зареєструватися у застосунку, тому до відділення йти не обов'язково. Але телепатичний модуль досі у розробці, тому застосунок сам не може зареєструвати клієнта, для цього клієнт має самостійно здійснити певні активні дії з ворушіння звивинами та кінцівками. Принцип зрозумілий навіть пташкам, котикам та собачкам.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 16:24
Flamingo написав:
Да раньше они перезванивали и назначали встречу в отделении. Как сейчас уже и не знаю давно никио не оформлял по моей рефке тут ничего. Думаю подождите немного. Звонок в течении дня обычно был
уже зареєсрувався ще вчора я просто сам пішов в банк , да банк дуже цікавий , мені просто видали карту і все ні одного папірця всі підписи електронні на планшеті , 50 грн вже нараховані . цікаво ще те що у відділені сидить 4 працівника і 1 кассир і ще якась жінка - мінімум 6 працівників і за годину я був там єдиним відвідувачем . при тому що всього є 4 відділення в 10-15 максимум хв один від одного . і задля цікавості я пішов в суднє подивитись там так само сиділа 1 жінка і купа працівників які просто сиділи в телефонах - дивно для чого банк тримає такий штат працівників .
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Додано: Вів 12 жов, 2021 16:32
Ananas1start написав: Flamingo написав:
Да раньше они перезванивали и назначали встречу в отделении. Как сейчас уже и не знаю давно никио не оформлял по моей рефке тут ничего. Думаю подождите немного. Звонок в течении дня обычно был
уже зареєсрувався ще вчора я просто сам пішов в банк , да банк дуже цікавий , мені просто видали карту і все ні одного папірця всі підписи електронні на планшеті , 50 грн вже нараховані . цікаво ще те що у відділені сидить 4 працівника і 1 кассир і ще якась жінка - мінімум 6 працівників і за годину я був там єдиним відвідувачем . при тому що всього є 4 відділення в 10-15 максимум хв один від одного . і задля цікавості я пішов в суднє подивитись там так само сиділа 1 жінка і купа працівників які просто сиділи в телефонах - дивно для чого банк тримає такий штат працівників .
Я вааще не выходя из дому оформил жене жижитал с лимитом и уже полгода она... лежит на полке, жду нормального КБ )
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