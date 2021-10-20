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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1939194019411942

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 217
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
47
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:59

  Ananas1start написав:прийшло просто смс на загрузку додатку . так і не зрозумів як має нарахуватись 50 грн , якогось оформлення карти не почалось чи дзвінка з продовженням чи чогось такого .

У старі часи картку можна було отримати лише у відділенні, тому туди і запрошували. Зараз можна самостійно зареєструватися у застосунку, тому до відділення йти не обов'язково. Але телепатичний модуль досі у розробці, тому застосунок сам не може зареєструвати клієнта, для цього клієнт має самостійно здійснити певні активні дії з ворушіння звивинами та кінцівками. Принцип зрозумілий навіть пташкам, котикам та собачкам.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:24

  Flamingo написав:Да раньше они перезванивали и назначали встречу в отделении. Как сейчас уже и не знаю давно никио не оформлял по моей рефке тут ничего. Думаю подождите немного. Звонок в течении дня обычно был


уже зареєсрувався ще вчора я просто сам пішов в банк , да банк дуже цікавий , мені просто видали карту і все ні одного папірця всі підписи електронні на планшеті , 50 грн вже нараховані . цікаво ще те що у відділені сидить 4 працівника і 1 кассир і ще якась жінка - мінімум 6 працівників і за годину я був там єдиним відвідувачем . при тому що всього є 4 відділення в 10-15 максимум хв один від одного . і задля цікавості я пішов в суднє подивитись там так само сиділа 1 жінка і купа працівників які просто сиділи в телефонах - дивно для чого банк тримає такий штат працівників .
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:32

  Ananas1start написав:
  Flamingo написав:Да раньше они перезванивали и назначали встречу в отделении. Как сейчас уже и не знаю давно никио не оформлял по моей рефке тут ничего. Думаю подождите немного. Звонок в течении дня обычно был


уже зареєсрувався ще вчора я просто сам пішов в банк , да банк дуже цікавий , мені просто видали карту і все ні одного папірця всі підписи електронні на планшеті , 50 грн вже нараховані . цікаво ще те що у відділені сидить 4 працівника і 1 кассир і ще якась жінка - мінімум 6 працівників і за годину я був там єдиним відвідувачем . при тому що всього є 4 відділення в 10-15 максимум хв один від одного . і задля цікавості я пішов в суднє подивитись там так само сиділа 1 жінка і купа працівників які просто сиділи в телефонах - дивно для чого банк тримає такий штат працівників .

Я вааще не выходя из дому оформил жене жижитал с лимитом и уже полгода она... лежит на полке, жду нормального КБ )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 01:18

  Amethyst написав:Я вааще не выходя из дому оформил жене жижитал с лимитом и уже полгода она... лежит на полке, жду нормального КБ )


а як ви карту отримали ?
я вже сьогодні скористався кеш беком - сходив на фільм )
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 14:30

Re: А-Банк

А-Банк Просто так взял и заблокировал карту ... никаких действий по карте не происходило ... есть рассрочка от розетки и все ... и 600 грн своих денег на карте
Сначала написали что забирают кред лимит , а теперь и заблокировали ... странные...
Поругался в чате ... через 5 минут пишут что разблокировали и кред лимит и карту.. а в приложении написано то же самое "карта заблокирована " ... и наконец то все нормально разблокированно

странно...осадочек остался
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 18:02

Re: А-Банк

приложение показывает все депозиты или надо идти в отделение чтобы уточнить?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 20:26

Re: А-Банк

  Ananas1start написав:цікаво ще те що у відділені сидить 4 працівника і 1 кассир і ще якась жінка - мінімум 6 працівників і за годину я був там єдиним відвідувачем


Я також у двох містах в різних відділеннях бував, то схожа картина. Причому і відділення шикарні в шикарних місцях та ще і поруч.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:14

  zoawlhxc написав:приложение показывает все депозиты или надо идти в отделение чтобы уточнить?

депозити є і в мобдодатку і в веб ІБ
функціонал повний (відкриття-перегляд-і ін)
greenozon
 
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  #<1 ... 1939194019411942
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