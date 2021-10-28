Ananas1start написав:прийшло просто смс на загрузку додатку . так і не зрозумів як має нарахуватись 50 грн , якогось оформлення карти не почалось чи дзвінка з продовженням чи чогось такого .
У старі часи картку можна було отримати лише у відділенні, тому туди і запрошували. Зараз можна самостійно зареєструватися у застосунку, тому до відділення йти не обов'язково. Але телепатичний модуль досі у розробці, тому застосунок сам не може зареєструвати клієнта, для цього клієнт має самостійно здійснити певні активні дії з ворушіння звивинами та кінцівками. Принцип зрозумілий навіть пташкам, котикам та собачкам.
Flamingo написав:Да раньше они перезванивали и назначали встречу в отделении. Как сейчас уже и не знаю давно никио не оформлял по моей рефке тут ничего. Думаю подождите немного. Звонок в течении дня обычно был
уже зареєсрувався ще вчора я просто сам пішов в банк , да банк дуже цікавий , мені просто видали карту і все ні одного папірця всі підписи електронні на планшеті , 50 грн вже нараховані . цікаво ще те що у відділені сидить 4 працівника і 1 кассир і ще якась жінка - мінімум 6 працівників і за годину я був там єдиним відвідувачем . при тому що всього є 4 відділення в 10-15 максимум хв один від одного . і задля цікавості я пішов в суднє подивитись там так само сиділа 1 жінка і купа працівників які просто сиділи в телефонах - дивно для чого банк тримає такий штат працівників .
Flamingo написав:Да раньше они перезванивали и назначали встречу в отделении. Как сейчас уже и не знаю давно никио не оформлял по моей рефке тут ничего. Думаю подождите немного. Звонок в течении дня обычно был
уже зареєсрувався ще вчора я просто сам пішов в банк , да банк дуже цікавий , мені просто видали карту і все ні одного папірця всі підписи електронні на планшеті , 50 грн вже нараховані . цікаво ще те що у відділені сидить 4 працівника і 1 кассир і ще якась жінка - мінімум 6 працівників і за годину я був там єдиним відвідувачем . при тому що всього є 4 відділення в 10-15 максимум хв один від одного . і задля цікавості я пішов в суднє подивитись там так само сиділа 1 жінка і купа працівників які просто сиділи в телефонах - дивно для чого банк тримає такий штат працівників .
Я вааще не выходя из дому оформил жене жижитал с лимитом и уже полгода она... лежит на полке, жду нормального КБ )
А-Банк Просто так взял и заблокировал карту ... никаких действий по карте не происходило ... есть рассрочка от розетки и все ... и 600 грн своих денег на карте Сначала написали что забирают кред лимит , а теперь и заблокировали ... странные... Поругался в чате ... через 5 минут пишут что разблокировали и кред лимит и карту.. а в приложении написано то же самое "карта заблокирована " ... и наконец то все нормально разблокированно
Цікава ситуація. Зараз по Зеленій видає, що гасити треба за попередній та поточний місяці одразу. У вересні місяці було витрачено 278,17 грн., в жовтні 336,86 грн., чому зараз пише, що треба погасити 615,03?