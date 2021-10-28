RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1940194119421943

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 218
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:12

Re: А-Банк

  Прораб написав:У вересні місяці було витрачено 278,17 грн., в жовтні 336,86 грн., чому зараз пише, що треба погасити 615,03?

Есть задолж-ть ОБЩАЯ(текущая) -- она и отображается на экране.
А есть -- В ГРЕЙСЕ (т.е. та, шо нуна погасить шоб не начислялся повышенный %)
Вам в грейсе нуна гасить. Ищите именно эту задолженность
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1155
З нами з: 05.05.21
Подякував: 66 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:14

  Amethyst написав:
  Прораб написав:У вересні місяці було витрачено 278,17 грн., в жовтні 336,86 грн., чому зараз пише, що треба погасити 615,03?

Есть задолж-ть ОБЩАЯ(текущая) -- она и отображается на экране.
А есть -- В ГРЕЙСЕ (т.е. та, шо нуна погасить шоб не начислялся повышенный %)
Вам в грейсе нуна гасить. Ищите именно эту задолженность

Так що там шукати, по кнопці видало 278,17, другий-третій раз одразу ж після першого видає 615,03.
На попередьому і причепив скріншот після натискання на розрахувати.

Написав в підримку -
Галина
Питання вимагає глибокого розгляду. Я зараз уточню у відповідальних фахівців, але для цього буде потрібно 10 - 15 хвилин


Глюкаві банки БСУ.
Прораб
 
Повідомлень: 292
З нами з: 02.03.19
Подякував: 265 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:29

Re: А-Банк

  Прораб написав:Так що там шукати, по кнопці видало 278,17, другий-третій раз одразу ж після першого видає 615,03.

Присовокупило :)
Похоже, шо уже сделан расчет следующего периода :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1155
З нами з: 05.05.21
Подякував: 66 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:31

Amethyst
Я теж зрозумів, що всі хочуть гроші авансом. :mrgreen:
Прораб
 
Повідомлень: 292
З нами з: 02.03.19
Подякував: 265 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1940194119421943
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Google [Bot], ingtrans, kgromadskiy, ramaz і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4992, 4993, 4994
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49939 6864198
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 14:55
Amethyst
Альфа-Банк 1 ... 9990, 9991, 9992
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
99912 12943476
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 14:47
greenozon
Юнекс Банк 1 ... 293, 294, 295
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2948 237564
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 13:21
extreme_lviv_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1443)
29.10.2021 16:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.