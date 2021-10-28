Есть задолж-ть ОБЩАЯ(текущая) -- она и отображается на экране.
А есть -- В ГРЕЙСЕ (т.е. та, шо нуна погасить шоб не начислялся повышенный %)
Вам в грейсе нуна гасить. Ищите именно эту задолженность
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:12
Re: А-Банк
Есть задолж-ть ОБЩАЯ(текущая) -- она и отображается на экране.
А есть -- В ГРЕЙСЕ (т.е. та, шо нуна погасить шоб не начислялся повышенный %)
Вам в грейсе нуна гасить. Ищите именно эту задолженность
Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:14
Так що там шукати, по кнопці видало 278,17, другий-третій раз одразу ж після першого видає 615,03.
На попередьому і причепив скріншот після натискання на розрахувати.
Написав в підримку -
Глюкаві банки БСУ.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:29
Re: А-Банк
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