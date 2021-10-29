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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1940194119421943

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 218
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:12

Re: А-Банк

  Прораб написав:У вересні місяці було витрачено 278,17 грн., в жовтні 336,86 грн., чому зараз пише, що треба погасити 615,03?

Есть задолж-ть ОБЩАЯ(текущая) -- она и отображается на экране.
А есть -- В ГРЕЙСЕ (т.е. та, шо нуна погасить шоб не начислялся повышенный %)
Вам в грейсе нуна гасить. Ищите именно эту задолженность
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:14

  Amethyst написав:
  Прораб написав:У вересні місяці було витрачено 278,17 грн., в жовтні 336,86 грн., чому зараз пише, що треба погасити 615,03?

Есть задолж-ть ОБЩАЯ(текущая) -- она и отображается на экране.
А есть -- В ГРЕЙСЕ (т.е. та, шо нуна погасить шоб не начислялся повышенный %)
Вам в грейсе нуна гасить. Ищите именно эту задолженность

Так що там шукати, по кнопці видало 278,17, другий-третій раз одразу ж після першого видає 615,03.
На попередьому і причепив скріншот після натискання на розрахувати.

Написав в підримку -
Галина
Питання вимагає глибокого розгляду. Я зараз уточню у відповідальних фахівців, але для цього буде потрібно 10 - 15 хвилин


Глюкаві банки БСУ.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:29

Re: А-Банк

  Прораб написав:Так що там шукати, по кнопці видало 278,17, другий-третій раз одразу ж після першого видає 615,03.

Присовокупило :)
Похоже, шо уже сделан расчет следующего периода :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:31

Amethyst
Я теж зрозумів, що всі хочуть гроші авансом. :mrgreen:

Галина
Технічний форс мажор :)
16:42


АП.
Поремонтували вже.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:18

Напомните,трансеф бонус дают за открытие онлайн депо на 3 месяца?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:43

  novichok написав:Напомните,трансеф бонус дают за открытие онлайн депо на 3 месяца?
Срок в данном случае не важен, нужна сумма от 10 000 грн, зашедшая на карту с карты чужого банка и за 2 дня по итогу упавшая на депозит.
Умови надання послуги "Трансфер-бонус":
1. Якщо клієнт поповнить картку А-Банку, або перерахує на неї кошти з
карток/рахунків, відкритих в іншому Банку, і в період 2 календарні дні*
оформить вклад Online, Банк нарахує клієнту трансфер-бонус на рахунок
кешбеку клієнта по картці "Універсальна Голд" ​з PayPass/ "Зелена" / "Platinum".
* “в період 2 календарні дні" - мається на увазі день до відкриття вкладу і день
відкриття вкладу.
- Для отримання трансфер-бонуса враховуються тільки вклади Online від
10 тис. грн. Кешбек не обмежується сумою в 500 грн.
- Для отримання трансфер-бонуса враховуються платежі з карток/рахунків,
відкритих в іншому банку, та поповнення картки для виплат (в т.ч.
віртуальної картки) А-Банку в касі А-Банку.
Intento
 
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