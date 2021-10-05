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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:12
Прораб написав:
У вересні місяці було витрачено 278,17 грн., в жовтні 336,86 грн., чому зараз пише, що треба погасити 615,03?
Есть задолж-ть ОБЩАЯ(текущая) -- она и отображается на экране.
А есть -- В ГРЕЙСЕ (т.е. та, шо нуна погасить шоб не начислялся повышенный %)
Вам в грейсе нуна гасить. Ищите именно эту задолженность
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Amethyst
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:14
Amethyst написав: Прораб написав:
У вересні місяці було витрачено 278,17 грн., в жовтні 336,86 грн., чому зараз пише, що треба погасити 615,03?
Есть задолж-ть ОБЩАЯ(текущая) -- она и отображается на экране.
А есть -- В ГРЕЙСЕ (т.е. та, шо нуна погасить шоб не начислялся повышенный %)
Вам в грейсе нуна гасить. Ищите именно эту задолженность
Так що там шукати, по кнопці видало 278,17, другий-третій раз одразу ж після першого видає 615,03.
На попередьому і причепив скріншот після натискання на розрахувати.
Написав в підримку -
Галина
Питання вимагає глибокого розгляду. Я зараз уточню у відповідальних фахівців, але для цього буде потрібно 10 - 15 хвилин
Глюкаві банки БСУ.
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Прораб
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:31
Amethyst
Я теж зрозумів, що всі хочуть гроші авансом.
Галина
Технічний форс мажор
16:42
АП.
Поремонтували вже.
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Прораб
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Додано: Суб 30 жов, 2021 18:18
Напомните,трансеф бонус дают за открытие онлайн депо на 3 месяца?
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novichok
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Додано: Суб 30 жов, 2021 18:43
novichok написав:
Напомните,трансеф бонус дают за открытие онлайн депо на 3 месяца?
Срок в данном случае не важен, нужна сумма от 10 000 грн, зашедшая на карту с карты чужого банка и за 2 дня по итогу упавшая на депозит.
Умови надання послуги "Трансфер-бонус":
1. Якщо клієнт поповнить картку А-Банку, або перерахує на неї кошти з
карток/рахунків, відкритих в іншому Банку, і в період 2 календарні дні*
оформить вклад Online, Банк нарахує клієнту трансфер-бонус на рахунок
кешбеку клієнта по картці "Універсальна Голд" з PayPass/ "Зелена" / "Platinum".
* “в період 2 календарні дні" - мається на увазі день до відкриття вкладу і день
відкриття вкладу.
- Для отримання трансфер-бонуса враховуються тільки вклади Online від
10 тис. грн. Кешбек не обмежується сумою в 500 грн.
- Для отримання трансфер-бонуса враховуються платежі з карток/рахунків,
відкритих в іншому банку, та поповнення картки для виплат (в т.ч.
віртуальної картки) А-Банку в касі А-Банку.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 06:53
Опустили ставки по гривне на 0.5%
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Hemi
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Додано: Сер 03 лис, 2021 07:28
Уже и забыл, когда были движения по картам А-банка.
Абсолютно не интересным стал банк, во всех отношениях. Лежит на полке кредитка с лимитом 8000 (был 20000, сам уменьшил), ждет какую-нибудь акцию.
А так - просто не вижу, что тут делать.
Разве что гривневые депозиты - и то... не впечатляет. А сейчас - так тем более.
Зашел в интернет-банк - какое уродство эта новая веб-версия... Нет слов.
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Искатель
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