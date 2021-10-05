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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 218
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:52

После многолетнего пользования, всего месяц отлежалась кредитка на полке, сегодня банк обнулил кред. лимит. То ли обиделись, то ли, в корреляции с понижением ставок по депо, начинают исход от физиков.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:54

  Искатель написав:А так - просто не вижу, что тут делать.

Ну еще кешбек в некоторых магазинах 5%, Цитрус, Мойо и т.п.
Ferlakur
 
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