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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 10:52
После многолетнего пользования, всего месяц отлежалась кредитка на полке, сегодня банк обнулил кред. лимит. То ли обиделись, то ли, в корреляции с понижением ставок по депо, начинают исход от физиков.
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kulikrom
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:54
Искатель написав:
А так - просто не вижу, что тут делать.
Ну еще кешбек в некоторых магазинах 5%, Цитрус, Мойо и т.п.
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Ferlakur
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