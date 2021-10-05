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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1941194219431944

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 218
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:52

После многолетнего пользования, всего месяц отлежалась кредитка на полке, сегодня банк обнулил кред. лимит. То ли обиделись, то ли, в корреляции с понижением ставок по депо, начинают исход от физиков.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:54

  Искатель написав:А так - просто не вижу, что тут делать.

Ну еще кешбек в некоторых магазинах 5%, Цитрус, Мойо и т.п.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:04

  kulikrom написав:После многолетнего пользования, всего месяц отлежалась кредитка на полке, сегодня банк обнулил кред. лимит. То ли обиделись, то ли, в корреляции с понижением ставок по депо, начинают исход от физиков.

Не поленился, глянул. Последнее движение по карте - 16.12.2020.
Кредлимит на месте, точнее, я сам его укоротил с 20 до 8 за три месяца до этого.
Так что, думаю, не поэтому.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:13

пользовался кредиткой более 5 лет.
ежемес. погашения были не меньше 20тыс.грн. в мес. и без просрочек.
только что банк обнулил карту под 0грн. и вогнал меня в минус задним числом.(( :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:21

  Квесторе_поверніться написав: В Ахметбая, 11%, поповнення, виплата щомісячно, онлайн. Ну і інші з клубу 11%. А УБІБ навіть 11,75% пропонує на 18 місяців від 100000, виплата щомісячно. Правда без поповнення.

Есть ещё КомИнбанк с 11.75 % на год в конце срока.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:21

  Игорь Алексеевич написав:пользовался кредиткой более 5 лет.
ежемес. погашения были не меньше 20тыс.грн. в мес. и без просрочек.
только что банк обнулил карту под 0грн. и вогнал меня в минус задним числом.(( :roll:

Кишмишу багато їли...якщо не секрет?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:27

  Квесторе_поверніться написав:
  Игорь Алексеевич написав:пользовался кредиткой более 5 лет.
ежемес. погашения были не меньше 20тыс.грн. в мес. и без просрочек.
только что банк обнулил карту под 0грн. и вогнал меня в минус задним числом.(( :roll:

Кишмишу багато їли...якщо не секрет?


кредитка была на 67 штук. обнулили на 0грн.
не страдаю, т.к есть много альтернатив, просто зациклился на А-банке, т.к. было удобно пользоваться их сайтом.
а сейчас сайт поменялся и только на днях думал задействовать карту др.банка, а то они звонят и обиж, что она лежит на полке. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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