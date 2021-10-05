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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 10:52
После многолетнего пользования, всего месяц отлежалась кредитка на полке, сегодня банк обнулил кред. лимит. То ли обиделись, то ли, в корреляции с понижением ставок по депо, начинают исход от физиков.
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kulikrom
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:54
Искатель написав:
А так - просто не вижу, что тут делать.
Ну еще кешбек в некоторых магазинах 5%, Цитрус, Мойо и т.п.
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Ferlakur
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:04
kulikrom написав:
После многолетнего пользования, всего месяц отлежалась кредитка на полке, сегодня банк обнулил кред. лимит. То ли обиделись, то ли, в корреляции с понижением ставок по депо, начинают исход от физиков.
Не поленился, глянул. Последнее движение по карте - 16.12.2020.
Кредлимит на месте, точнее, я сам его укоротил с 20 до 8 за три месяца до этого.
Так что, думаю, не поэтому.
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Искатель
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:13
пользовался кредиткой более 5 лет.
ежемес. погашения были не меньше 20тыс.грн. в мес. и без просрочек.
только что банк обнулил карту под 0грн. и вогнал меня в минус задним числом.((
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:21
Квесторе_поверніться написав:
В Ахметбая, 11%, поповнення, виплата щомісячно, онлайн. Ну і інші з клубу 11%. А УБІБ навіть 11,75% пропонує на 18 місяців від 100000, виплата щомісячно. Правда без поповнення.
Есть ещё КомИнбанк с 11.75 % на год в конце срока.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:21
Игорь Алексеевич написав:
пользовался кредиткой более 5 лет.
ежемес. погашения были не меньше 20тыс.грн. в мес. и без просрочек.
только что банк обнулил карту под 0грн. и вогнал меня в минус задним числом.((
Кишмишу багато їли...якщо не секрет?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:27
Квесторе_поверніться написав: Игорь Алексеевич написав:
пользовался кредиткой более 5 лет.
ежемес. погашения были не меньше 20тыс.грн. в мес. и без просрочек.
только что банк обнулил карту под 0грн. и вогнал меня в минус задним числом.((
Кишмишу багато їли...якщо не секрет?
кредитка была на 67 штук. обнулили на 0грн.
не страдаю, т.к есть много альтернатив, просто зациклился на А-банке, т.к. было удобно пользоваться их сайтом.
а сейчас сайт поменялся и только на днях думал задействовать карту др.банка, а то они звонят и обиж, что она лежит на полке.
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Игорь Алексеевич
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