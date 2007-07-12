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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 10:52
После многолетнего пользования, всего месяц отлежалась кредитка на полке, сегодня банк обнулил кред. лимит. То ли обиделись, то ли, в корреляции с понижением ставок по депо, начинают исход от физиков.
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kulikrom
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:54
Искатель написав:
А так - просто не вижу, что тут делать.
Ну еще кешбек в некоторых магазинах 5%, Цитрус, Мойо и т.п.
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Ferlakur
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:04
kulikrom написав:
После многолетнего пользования, всего месяц отлежалась кредитка на полке, сегодня банк обнулил кред. лимит. То ли обиделись, то ли, в корреляции с понижением ставок по депо, начинают исход от физиков.
Не поленился, глянул. Последнее движение по карте - 16.12.2020.
Кредлимит на месте, точнее, я сам его укоротил с 20 до 8 за три месяца до этого.
Так что, думаю, не поэтому.
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Искатель
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:13
пользовался кредиткой более 5 лет.
ежемес. погашения были не меньше 20тыс.грн. в мес. и без просрочек.
только что банк обнулил карту под 0грн. и вогнал меня в минус задним числом.((
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:21
Квесторе_поверніться написав:
В Ахметбая, 11%, поповнення, виплата щомісячно, онлайн. Ну і інші з клубу 11%. А УБІБ навіть 11,75% пропонує на 18 місяців від 100000, виплата щомісячно. Правда без поповнення.
Есть ещё КомИнбанк с 11.75 % на год в конце срока.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:21
Игорь Алексеевич написав:
пользовался кредиткой более 5 лет.
ежемес. погашения были не меньше 20тыс.грн. в мес. и без просрочек.
только что банк обнулил карту под 0грн. и вогнал меня в минус задним числом.((
Кишмишу багато їли...якщо не секрет?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:27
Квесторе_поверніться написав: Игорь Алексеевич написав:
пользовался кредиткой более 5 лет.
ежемес. погашения были не меньше 20тыс.грн. в мес. и без просрочек.
только что банк обнулил карту под 0грн. и вогнал меня в минус задним числом.((
Кишмишу багато їли...якщо не секрет?
кредитка была на 67 штук. обнулили на 0грн.
не страдаю, т.к есть много альтернатив, просто зациклился на А-банке, т.к. было удобно пользоваться их сайтом.
а сейчас сайт поменялся и только на днях думал задействовать карту др.банка, а то они звонят и обиж, что она лежит на полке.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:41
Искатель написав:
Зашел в интернет-банк - какое уродство эта новая веб-версия... Нет слов.
Немає навіть елементарної можливості вибору періоду у виписці, крути все підряд. Ахтунг!
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Додано: Сер 03 лис, 2021 15:14
может сегодня всем "нулят" лимит
пользуюсь систематически (просрочек нет), полгода назад снизила сама до 25т.г.
есть долг ~ 11т.г. по сроку до 30.11
сейчас прислали - ваш лимит "0"
и что это значит ?
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vililit
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Додано: Сер 03 лис, 2021 15:26
vililit написав:
и что это значит ?
похоже сработал примерно такой алгоритм в бигдата
Игорь Алексеевич написав:
пользовался кредиткой более 5 лет...и без просрочек
.
я подал сразу заявку в приложении - отказ.
Не то чтобы хорошего, но, друга потерял.
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kulikrom
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