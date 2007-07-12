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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 15:36
Не то чтобы хорошего, но, друга потерял.[/quote]
+ та да
я тоже....
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vililit
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Додано: Сер 03 лис, 2021 16:20
Тоже по двум аккам, пару минут назад покращення в виде 0 грн. Жду по третьему.
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Фантом
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Ірина_, ShtormK, Модератор
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