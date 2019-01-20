Не то чтобы хорошего, но, друга потерял.[/quote]
+ та да
я тоже....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 16:20
Re: А-Банк
Тоже по двум аккам, пару минут назад покращення в виде 0 грн. Жду по третьему.
Додано: Сер 03 лис, 2021 18:06
Re: А-Банк
Мій не чіпали, хіба що не бачив, зараз глянув. Чи ще мона чекать покращення?
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