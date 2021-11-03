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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1942194319441945

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 218
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 15:36

Не то чтобы хорошего, но, друга потерял.[/quote]
+ та да
я тоже....
vililit
 
Повідомлень: 60
З нами з: 15.12.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:20

Re: А-Банк

Тоже по двум аккам, пару минут назад покращення в виде 0 грн. Жду по третьему.
Фантом
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Повідомлень: 2331
З нами з: 18.05.16
Подякував: 348 раз.
Подякували: 265 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:46

Сначала до 0. Теперь вернули,как было.
anikola13
 
Повідомлень: 990
З нами з: 08.02.13
Подякував: 135 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:06

Re: А-Банк

Мій не чіпали, хіба що не бачив, зараз глянув. Чи ще мона чекать покращення?
chipmunk
 
Повідомлень: 8776
З нами з: 15.04.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 559 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:18

  anikola13 написав:Сначала до 0. Теперь вернули,как было.

Аналогично
velvet
 
Повідомлень: 4027
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 611 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 21:19

Мне на него (кредлимит) пофиг. Они, похоже, это поняли и не трогают.
Искатель
 
Повідомлень: 5065
З нами з: 22.02.16
Подякував: 771 раз.
Подякували: 3591 раз.
 
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  #<1 ... 1942194319441945
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