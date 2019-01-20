Не то чтобы хорошего, но, друга потерял.[/quote]
+ та да
я тоже....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 16:20
Re: А-Банк
Тоже по двум аккам, пару минут назад покращення в виде 0 грн. Жду по третьему.
Додано: Сер 03 лис, 2021 18:06
Re: А-Банк
Мій не чіпали, хіба що не бачив, зараз глянув. Чи ще мона чекать покращення?
Додано: Сер 03 лис, 2021 21:54
Додано: Сер 03 лис, 2021 22:19
ничего не вернули
сказали на горячке, что это право банка, ок...
а можно было как-то в конце месяца или предупредить заранее?
ну то такое
однозначно ".... разлука будет без печали"
Додано: Сер 03 лис, 2021 22:48
Дійсно, практично будь-який банк залишає за собою право знизити КЛ у будь-який момент, і не завжди він наперед знає, коли такий момент настане. До того ж, у деяких банках клієнт про таке рішення дізнається на касі, коли вилазить чек з написом "недостатньо коштів на рахунку". Ломбард же дав Вам можливість зайти до конкурентів перед візитом до магазину, що невеличкий, та все ж таки плюс. У прообразу Ломбарда, коли він знижував ліміт до рівня менше заборгованості, той "хвостик" усе одно гасився згідно графіка без додаткових санкцій. Не можу гарантувати, що тут так само, але шанси великі - варто уточнити на гарячій лінії.
Додано: Чет 04 лис, 2021 01:14
Мне ломбард лимит не снижал, когда эпопея с михалычем началась, оставили как было, хотя приват сразу с 50к до 0 отрубил.
Но когда понадобилось воспользоваться кредитными деньгами, оказалось, что кредитный лимит заблокирован. Были посланы нах. Теперь звонят, приходите, карты перевыпускайте и т.д.
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