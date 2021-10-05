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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1943194419451946

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 218
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:35

Причины обрезания понятны: говорят пошел отток депо у банка - "поплыли" нормативы - режут лимиты под которые резервы.
Не совсем понятна логика когда режут и тем кто активно пользуется )
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:53

  Sergion написав:Причины обрезания понятны: говорят пошел отток депо у банка - "поплыли" нормативы - режут лимиты под которые резервы.
Не совсем понятна логика когда режут и тем кто активно пользуется )

Брешут!!! Резервы начисляют под реальную задолженность. Под выделенный, но не использованный лимит резервы не начисляют
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:23

трои всем сразу лимиты обнулили - явно дела идут не айс в этом плане
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:03

  Sergion написав:Причины обрезания понятны: говорят пошел отток депо у банка

Коли йде відтік, відсотки за депо зазвичай не зрізають.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:19

klug

да тут что-то странно - такое массовое рубилово - при чем у всех всё по разному ...

обрубали всем и свиням и оленям и активным и тем кто не юзал - тупо всем ...
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38159
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6075 раз.
 
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