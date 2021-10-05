Причины обрезания понятны: говорят пошел отток депо у банка - "поплыли" нормативы - режут лимиты под которые резервы.
Не совсем понятна логика когда режут и тем кто активно пользуется )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лис, 2021 09:35
Причины обрезания понятны: говорят пошел отток депо у банка - "поплыли" нормативы - режут лимиты под которые резервы.
Не совсем понятна логика когда режут и тем кто активно пользуется )
Додано: Чет 04 лис, 2021 09:53
Брешут!!! Резервы начисляют под реальную задолженность. Под выделенный, но не использованный лимит резервы не начисляют
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:03
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:19
klug
да тут что-то странно - такое массовое рубилово - при чем у всех всё по разному ...
обрубали всем и свиням и оленям и активным и тем кто не юзал - тупо всем ...
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