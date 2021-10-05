Причины обрезания понятны: говорят пошел отток депо у банка - "поплыли" нормативы - режут лимиты под которые резервы.
Не совсем понятна логика когда режут и тем кто активно пользуется )
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Додано: Чет 04 лис, 2021 09:35
Причины обрезания понятны: говорят пошел отток депо у банка - "поплыли" нормативы - режут лимиты под которые резервы.
Не совсем понятна логика когда режут и тем кто активно пользуется )
Додано: Чет 04 лис, 2021 09:53
Брешут!!! Резервы начисляют под реальную задолженность. Под выделенный, но не использованный лимит резервы не начисляют
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:03
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:19
klug
да тут что-то странно - такое массовое рубилово - при чем у всех всё по разному ...
обрубали всем и свиням и оленям и активным и тем кто не юзал - тупо всем ...
Додано: Чет 04 лис, 2021 13:12
Re: А-Банк
меня не трогали , забрал вчера последние 300баксов с карты ))
Додано: Чет 04 лис, 2021 13:17
вчера утром мне обрезали,а вечером под 0 супруге.
о точнее мне с 67тыс, оставили 12тыс из которых потрачено мной ранее было 12900грн. сейчас стоит минус 900грн.
супруге с 50тыс, оставили 10тыс, из которых 9900грн потрачены были ранее.
на карте у неё остаток 100грн.
не разу за 6 лет не прозевали платежи.
Додано: Чет 04 лис, 2021 14:10
Додано: Чет 04 лис, 2021 14:43
Re: А-Банк
Сегодня не знаю за сколько лет первый раз пришло СМС, не забудьте погасить задолженность в 5,82.
Видать печаль.
Додано: Чет 04 лис, 2021 14:50
Re: А-Банк
Трансфер ще виплачують, хто заходив на депо?
А то щось на сайті не бачу...
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