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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1944194519461947>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 218
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:35

Причины обрезания понятны: говорят пошел отток депо у банка - "поплыли" нормативы - режут лимиты под которые резервы.
Не совсем понятна логика когда режут и тем кто активно пользуется )
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:53

  Sergion написав:Причины обрезания понятны: говорят пошел отток депо у банка - "поплыли" нормативы - режут лимиты под которые резервы.
Не совсем понятна логика когда режут и тем кто активно пользуется )

Брешут!!! Резервы начисляют под реальную задолженность. Под выделенный, но не использованный лимит резервы не начисляют
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:23

трои всем сразу лимиты обнулили - явно дела идут не айс в этом плане
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:03

  Sergion написав:Причины обрезания понятны: говорят пошел отток депо у банка

Коли йде відтік, відсотки за депо зазвичай не зрізають.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:19

klug

да тут что-то странно - такое массовое рубилово - при чем у всех всё по разному ...

обрубали всем и свиням и оленям и активным и тем кто не юзал - тупо всем ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 13:12

Re: А-Банк

меня не трогали , забрал вчера последние 300баксов с карты ))
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 13:17

вчера утром мне обрезали,а вечером под 0 супруге.
о точнее мне с 67тыс, оставили 12тыс из которых потрачено мной ранее было 12900грн. сейчас стоит минус 900грн.
супруге с 50тыс, оставили 10тыс, из которых 9900грн потрачены были ранее.
на карте у неё остаток 100грн.

не разу за 6 лет не прозевали платежи. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:10

  klug написав:
  Sergion написав:Причины обрезания понятны: говорят пошел отток депо у банка

Коли йде відтік, відсотки за депо зазвичай не зрізають.

Еще как срезают. В этом году Земельный капитал очень порезал и через пару месяцев умер.
И скорее всего банк заставили это сделать
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:43

Re: А-Банк

Сегодня не знаю за сколько лет первый раз пришло СМС, не забудьте погасить задолженность в 5,82.
Видать печаль.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:50

Re: А-Банк

Трансфер ще виплачують, хто заходив на депо?
А то щось на сайті не бачу...
Прораб
 
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