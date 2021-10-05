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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лис, 2021 15:04
Sergion написав: klug написав: Sergion написав:
Причины обрезания понятны: говорят пошел отток депо у банка
Коли йде відтік, відсотки за депо зазвичай не зрізають.
Еще как срезают. В этом году Земельный капитал очень порезал и через пару месяцев умер.
И скорее всего банк заставили это сделать
То вже не відтік. То вже був куратор.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 17:06
Спросил у начальника своего отделения про кредитные лимиты, его ответ: "Ограничения по красной зоне до 30.11. Вернут после выхода".
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Додано: Чет 04 лис, 2021 17:28
Amethyst написав: Vorlon написав:
Спросил у начальника своего отделения про кредитные лимиты, его ответ: "Ограничения по красной зоне до 30.11. Вернут после выхода".
Т.е. просто перестраховщики
Минулого разу доливали, тепер забирають.
Чисто за логікою, до чого тут червона зона? Відмазування.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 17:34
Vorlon написав:
"Ограничения по красной зоне до 30.11
тут маєте на увазі коронавірусні червоні зони чи...
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