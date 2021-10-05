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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1944194519461947

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 218
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:04

  Sergion написав:
  klug написав:
  Sergion написав:Причины обрезания понятны: говорят пошел отток депо у банка

Коли йде відтік, відсотки за депо зазвичай не зрізають.

Еще как срезают. В этом году Земельный капитал очень порезал и через пару месяцев умер.
И скорее всего банк заставили это сделать

То вже не відтік. То вже був куратор.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 17:06

Спросил у начальника своего отделения про кредитные лимиты, его ответ: "Ограничения по красной зоне до 30.11. Вернут после выхода".
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 17:07

  Vorlon написав:Спросил у начальника своего отделения про кредитные лимиты, его ответ: "Ограничения по красной зоне до 30.11. Вернут после выхода".

Т.е. просто перестраховщики :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 17:28

  Amethyst написав:
  Vorlon написав:Спросил у начальника своего отделения про кредитные лимиты, его ответ: "Ограничения по красной зоне до 30.11. Вернут после выхода".

Т.е. просто перестраховщики :mrgreen:

Минулого разу доливали, тепер забирають.
Чисто за логікою, до чого тут червона зона? Відмазування.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 17:34

Re: А-Банк

  Vorlon написав:"Ограничения по красной зоне до 30.11

тут маєте на увазі коронавірусні червоні зони чи...
greenozon
 
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