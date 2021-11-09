Мне начальница дала визитку с телефоном и сама добавилась в вайбер. давича кидал по ИБАНу три платежа и третий застрял на видеозвонок. Показалось им. То в 22-00 написал ей в вайбер, она ответила и бистро все порешала. За лимит и спрашивать боюсь - нальют с переливом через край.
А-банка на один из акков прислала мессагу об акции - добавь ее карту МС в эппл или ГуглПэй и соверши с 10.11 по 31.12.2021 минимум 5 покупок от 100 грн. каждая с оплатой через эппл/ГуглПэй и получи 150 грн. на бонусный счет. ИМХО не плохо - особенно если учесть что в акции принимают участие как оплаты через наземные ПОСы так и через и-нет Вот кстати условия акции: https://a-bank.com.ua/special_offers/wo ... ic_wallets
Flamingo написав:А-банка на один из акков прислала мессагу об акции - добавь ее карту МС в эппл или ГуглПэй и соверши с 10.11 по 31.12.2021 минимум 5 покупок от 100 грн. каждая с оплатой через эппл/ГуглПэй и получи 150 грн. на бонусный счет. ИМХО не плохо - особенно если учесть что в акции принимают участие как оплаты через наземные ПОСы так и через и-нет Вот кстати условия акции: https://a-bank.com.ua/special_offers/wo ... ic_wallets
1.1. В Акції беруть участь громадяни України, а також особи без громадянства, яким на момент участі в Акції виповнилося 18 років та які є держателями карток Masterсard, емітованих Організатором та активованих до початку та/або в період проведення Акції (далі – "Картка", "Картки" та "Учасник" відповідно), та які отримали індивідуальну пропозицію Організатора взяти участь в акції: комунікація в мобільний додаток ABank24, email на фінансову пошту, повідомлення в Viber або смс на фінансовий номер телефону.
вот так пользуешься много лет гуглпеем бесплатно и никто спасибо не скажет