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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1947194819491950>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 218
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 06:10

Re: А-Банк

  alter написав:как-то странно, или даже дико

Мне начальница дала визитку с телефоном и сама добавилась в вайбер.
давича кидал по ИБАНу три платежа и третий застрял на видеозвонок. Показалось им.
То в 22-00 написал ей в вайбер, она ответила и бистро все порешала.
За лимит и спрашивать боюсь - нальют с переливом через край.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 12:30

Re: А-Банк

Що за шум. По трьох акках ліміт без змін
wolt450
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 14:31

  wolt450 написав:Що за шум. По трьох акках ліміт без змін

ви в коронавірусній зоні?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 14:53

Re: А-Банк

  Фантом написав:а именно лимит на сумму долга. После гашения лимит не уменьшается, и можно с него смело тратить.
от точно также мне подрезал отр 2 раза с периодичностью 2 недели. Причём в первый раз даже смс не дали,а второй дали спустя 4 дня после моего обнаружения.
Митяйка
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 00:01

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:Фантом

после закрытия суток не корректировали ?

Не корректировали.


еще раз проверьте ) вот загасите какую-то сумму и пару дней не трогайте )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:51

Re: А-Банк

А-банка на один из акков прислала мессагу об акции - добавь ее карту МС в эппл или ГуглПэй и соверши с 10.11 по 31.12.2021 минимум 5 покупок от 100 грн. каждая с оплатой через эппл/ГуглПэй и получи 150 грн. на бонусный счет.
ИМХО не плохо ;) - особенно если учесть что в акции принимают участие как оплаты через наземные ПОСы так и через и-нет
Вот кстати условия акции: https://a-bank.com.ua/special_offers/wo ... ic_wallets
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:33

  Flamingo написав:А-банка на один из акков прислала мессагу об акции - добавь ее карту МС в эппл или ГуглПэй и соверши с 10.11 по 31.12.2021 минимум 5 покупок от 100 грн. каждая с оплатой через эппл/ГуглПэй и получи 150 грн. на бонусный счет.
ИМХО не плохо ;) - особенно если учесть что в акции принимают участие как оплаты через наземные ПОСы так и через и-нет
Вот кстати условия акции: https://a-bank.com.ua/special_offers/wo ... ic_wallets


1.1. В Акції беруть участь громадяни України, а також особи без громадянства, яким на
момент участі в Акції виповнилося 18 років та які є держателями карток Masterсard,
емітованих Організатором та активованих до початку та/або в період проведення Акції
(далі – "Картка", "Картки" та "Учасник" відповідно), та які отримали індивідуальну
пропозицію Організатора взяти участь в акції: комунікація в мобільний додаток
ABank24, email на фінансову пошту, повідомлення в Viber або смс на фінансовий
номер телефону.

вот так пользуешься много лет гуглпеем бесплатно и никто спасибо не скажет
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:08

Похоже и до меня добрались. Кредитный лимит не тронули, я его пару годиков назад сам уменьшил, но с 50к на половину порезали Расстрочку, Плати частями и Быстрая наличка. Походу не трогали меня, ждали пока депо продлится \(0_о)/ . Есть подозрение, что банке не очень хорошо. Никто не добился вменяемого ответа за срезы кредитных?
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:18

зеленая плесень

Зеленая плесень.
Давича озадачился темой субсидии и дал поручение члену семьи решить вопрос.
Я не варвар, сжалился и сказал решить вопрос по телефону. Чел целий день дозванивался и таки решил. Отказ.
- А че?
- У Вас там прописаний член семьи и у него депозит свише 100к.
- А с каких ви ето взяли?
- А-банк в июле месяца подал данние на етого члена семьи.
**********************************************************
"спасибо" тебе зеленая плесень.
PS Ето не единственний мой банк, где есть депо свише 100к ,
но ПавликомМорозовим оказалась Ашка.
К размишлению Вам господа.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:24

  Goodman написав:Зеленая плесень.
Давича озадачился темой субсидии и дал поручение члену семьи решить вопрос.
Я не варвар, сжалился и сказал решить вопрос по телефону. Чел целий день дозванивался и таки решил. Отказ.
- А че?
- У Вас там прописаний член семьи и у него депозит свише 100к.
- А с каких ви ето взяли?
- А-банк в июле месяца подал данние на етого члена семьи.
**********************************************************
"спасибо" тебе зеленая плесень.
PS Ето не единственний мой банк, где есть депо свише 100к ,
но ПавликомМорозовим оказалась Ашка.
К размишлению Вам господа.

Так может не по телефону, а письменный отказ получить? И тогда уже предъявлять претензии о раскрытии банковской тайны?
M-Audio
 
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